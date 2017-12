Evo što su Hrvati guglali 2017. godine

Foto: DPA/PIXSELL

Što se u Hrvatskoj najviše guglalo ove godine koja je na isteku? Sada to i znamo, jer Google je objavio podatke.



Pomalo neobično, na prvom mjestu najtraženijih pojmova u Hrvatskoj je - DIP, to jest Državno izborno povjerenstvo. Slijede Despacito, Wimbledon, Eurosong...



Hrvatski najtraženiji pojmovi

1) DIP

2) Despacito

3) Wimbledon

4) Eurosong

5) Rukometno prvenstvo

6) iPhone 8

7) Sudbina

8) Eurobasket

9) Fidget spinner

10) Majčin dan



Od događanja najtraženiji pojam su izbori, a slijede Wimbledon, Eurosong, rukometno prvenstvo...



Događanja

1) Izbori

2) Wimbledon

3) Eurosong

4) Rukometno prvenstvo

5) Eurobasket

6) Hrvatska Grčka

7) Špancirfest

8) Lokalni izbori

9) Oscars

10) Noć muzeja



Objavljeno je i koji su filmovi bili najviše guglani u Hrvatskoj. Na vrhu su La La Land, Samo nebo zna i Wonder Woman.



Filmovi

1) La la Land

2) Samo nebo zna

3) Wonder Woman

4) Justice League

5) Blade Runner

6) Moonlight

7) Manchester by the sea

8) Blade Runner 2049

9) Pirati s Kariba