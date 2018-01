Evo što očekuje korisnike American Expressa

Foto: Reuters

Cijeli se cirkus izrodio zbog tumačenja informacije da American Express napušta tržište Europske unije i od trenutka objave se vode rasprave znači li to da se kartice Amexa više neće moći upotrebljavati ili ih samo neće izdavati licencni partneri u EU, pa tako ni PBZ u Hrvatskoj.

Što se stvarno događa s kreditnom karticom koja se u Hrvatskoj koristi već više od 45 godina, a prva je kartica u svijetu izdana 1959. godine piše Večernji list.

– Kombinacija učinaka europskog platnog paketa, uključujući ograničenje cijena naknada, razdvajanja platnog prometa i procesa obrade podataka, paneuropsko licenciranje i zahtjevi za pristup mreži, nameću regulatorno opterećenje koje poslovanje licencija American Expressa čine neodrživima – objavili su u centrali Amexa te dodali da stoga donose odluku o izlasku iz svih svojih aranžmana za licenciranje u EU.

Raskinuli su sve licencije s postojećim partnerima te su u procesu gašenja operacija.

U PBZ-u su konsternirani optužbama da lažu kako će se kartice u Hrvatskoj i dalje izdavati i koristiti, samo ne od njih te da su informaciju namjerno plasirali na taj način.

– PBZ Card je vodeća kartična kuća u Hrvatskoj s bogatim znanjem i iskustvom u kartičnom poslovanju te su u tijeku aktivnosti kako bismo korisnicima American Express kartica i poslovnim partnerima omogućili daljnje nesmetano korištenje svih usluga i uz njih vezanih pogodnosti i nakon 31. prosinca 2019. Svi korisnici American Express kartica i poslovni partneri mogu nastaviti, kao i do sada, u punom opsegu, koristiti svoje kartice i njezine funkcionalnosti. Naglašavamo da smo u kontaktu sa svojim korisnicima i poslovnim partnerima te ćemo ih pravodobno obavijestiti o rezultatima spomenutih aktivnosti – zasad šturo objašnjavaju.

No, što to konkretno znači za postojeće korisnike kartica koji imaju pravovaljane ugovore?

1. Mogu li se kartice American Expressa i dalje koristiti i do kada?

Korisnici kartice i dalje mogu upotrebljavati normalno za sva plaćanja do 31. prosinca 2019. godine. U tom će trenutku prestati vrijediti sve Amex kartice koje su im izdale banke ili kartičarske kuće sa sjedištem u Europskoj uniji. U Privrednoj banci Zagreb, čiji PBZ Card izdaje kartice u Hrvatskoj, ne objašnjavaju što će se u tom trenutku dogoditi s karticama jer ih u tome koči, dijelom postojeći ugovorni odnos s Amexom, a dijelom regulativa, no realno je očekivati da će u zamjenu ponuditi neku drugu kreditnu karticu koju izdaju i na nju prenijeti sve obveze i pogodnosti. Uvjeravaju da korisnici ne trebaju imati straha da će im se limiti preko noći svesti na nulu ili da će odjednom morati podmiriti sve svoje obveze. Uostalom, to je, prema ugovorima koje su potpisali u trenutku izdavanja kartice – nemoguće i utuživo.

2. Može li se i dalje na kartice kupovati obročno i do kada?

Na Amex kartice i dalje se može plaćati obročno, pa i na 24 rate, čime se vremenski prelazi razdoblje otplate nakon 31. prosinca 2019.

3. Hoće li se i dalje moći podizati potrošački krediti i što će biti s otplatom već odobrenih, koji dospijevaju za, recimo, pet godina?

U PBZ Cardu tvrde da se i dalje preko Amex kartica mogu podizati potrošački krediti, pa i oni na pet godina, a oni koji su već odobreni, moći će se otplaćivati do kraja onako kako je to ugovoreno.

4. Hoće li se u Hrvatskoj nakon 31. prosinca 2019. moći plaćati American Express karticama drugih izdavatelja?

S prihvatom kartica zasigurno neće biti problema, a to si jedna turistička zemlja ne bi mogla niti dopustiti, no prihvat ponajprije ovisi o ugovorima izdavača s prodajnim mjestima, piše Večernji list.