Evo koliko nas koštaju saborski zastupnici dok su 60 dana na godišnjem odmoru

S gužvama koje stvaraju velike probleme na autocestama problema nemaju saborski zastupnici koji su tek na pola puta svog dvomjesečnog, iz proračuna debelo plaćenog odmora.

Koliko građane košta ova Ustavom propisana stanka?

Prema podacima s kojima raspolaže RTL, okvirno u neto izračunu košta nas 5 milijuna, a bruto bi se moglo popeti i do 10 milijuna kuna!

Iako nema točnih podataka za plaće ovog saziva, prosječnu neto plaću od 15-ak tisuća kuna Sabor im isplaćuje i dok se odmaraju. I tako za njih 151-og i to naravno za dva neradna mjeseca. Otprilike porezne obveznike to košta oko 4 i pol milijuna kuna. A tu je i paušal koji također i dalje primaju. Za godišnji odmor, koji se službeno zove ljetna stanka, isplačuje im se otprilike 5 milijuna proračunskih kuna! Odnosno značajno više u bruto iznosu. Ne treba ni spominjati što o ovakvom sustavu misle građani koji sve to iz svojih plaća i financiraju.

Jučer su zastupnici pozvani da se kratko vrate u Sabor, ali odaziv nije bio velik. Preciznije, bio je nevjerojatno mali! Nisu imali ni kvorum, ali su ipak raspravljali.

Na zajedničkoj sjednici Odbora za poljoprivredu i gospodarstvo od ukupno 26-ero članova pojavilo ih se - samo šestero. Iako im je ovo bio 35-i dan odmora, a gotovo još toliko im je ostalo do povratka u saborske klupe, na sjednicu se iz redova vladajućih pojavio tek jedan zastupnik. Nisu došli ni svi članovi iz opozicije, a i oni koji su došli na dvosatnu sjednicu; za što su im i dodatno pokriveni troškovi puta, uglavnom su to predstavili kao herojsko djelo.

"Ja sam isto mogao danas ostat kod sebe u Novom Vinodolskom na moru, ne doć ovdje, petak je, danas ću umrijet, vozit ću se sedam sati do Novog Vinodolskog što je inače sat i pol vremena jer je petak, jer su gužve. A gledajte, gospoda su na godišnjim odmorima. I ne bih volio da mediji kažu da smo ljenčine i kako nam se ne da prekidat odmor jer nismo. Nas je tu 6 kolega koji smo eto prekinuli svoj odmor“, rekao je SDP-ov Saša Đujić.

Sabornica će poluprazna biti sve do sredine rujna - ukupno 65 dana. A do tada traju radovi, ušminkavaju se hodnici i dio radnih prostorija, sve to košta dodatnih 900 tisuća kuna.