Evo koliko kilometara još možete prijeći nakon paljenja lampice za gorivo

Foto: Thinkstock

Ne treba paničariti kada se upali lampica u automobilu koja upozorava da je krajnje vrijeme da napunite rezervoar. Ovisno o modelu vozila, imat ćete još dovoljno goriva do prve benzinske.

Ovdje je popis nekih modela automobila i koliko daleko možete dogurati nakon što se upali lampica za gorivo, prema podacima s portala Viralthread.

Toyoya Camry – 104 do 146 km

Toyota Corolla – 96 do 135 km

Honda Civic – 94 do 128 km

Ford Fusion – 56 do 128 km

Honda Accord – 112 do - 149 km

Honda CR-V – 99 do 125 km

Ford Escape – 56 do 128 km

Toyota RAV4 – 91 do 119 km

Nissan Rogue – 125 do 159 km

Hyundai Elantra – 48 km

Ford Explorer – 56 do 128 km

Ford Focus – 56 do 128 km

Hyundai Sonata – 48 km

Jeep Cherokee – 106 do 149 km

Nissan Sentra – 96 do 128 km

Jeep Wrangler – 75 do 93 km

Jeep Grand Cherokee – 106 do 144 km

Toyota Tacoma – 101 do 120 km

Kia Optima – 48 km

Toyota Highlander – 83 do 115 km

Kia Soul – 48 km

Toyota Sienna – 86 do 120 km

Nissan Versa – 128 do 167 km

Volkswagen Jetta – 91 do 136 km

Honda Pilot – 72 do 99 km

Ford Mustang – 56 do 128 km

Toyota Tundra – 96 do 115 km

Toyota Prius – 122 do 130 km

Hyundai Santa Fe – 64 km

Kia Sorento – 64 km

Ford Transit – 56 do 128 km

Mazda 3 – 111 do 151 km

Mazda CX-5 – 107 do 146 km