Evo kojim se prijevoznim sredstvom najviše isplati ići na more

Isplati li se više na more automobilom, autobusom, vlakom ili avionom? tportal izračunao je troškove prijevoza do tri turističke destinacije, a mi smo iz njihovih izračuna izdvojili kakvi vas troškovi očekuju na putovanju od Zagreba do Zadra.

Autobus

Najjeftinije povratne karte za Zadar mogu se kupiti za već 139 kuna, dok najskuplje stoje do 184 kune. Za dvije osobe to je trošak od 278, odnosno 368 kuna. Izravna vožnja, bez stajanja, od Zagreba do Zadra traje oko tri i pol sata. Prilikom ovog putovanja potrebno je obratiti pozornost na stanice jer primjerice postoje linije koje staju 'svakih pet metara' pa se do Zadra može putovati i više od pet sati.

Vlak

U slučaju Zadra također se nude dvije opcije - jeftina varijanta za dvoje stoji 394 kune, dok je skuplja 405,6 kuna. Ovaj put trajat će između šest i osam sati, no nude se i vlakovi koji putuju po 16 sati. Taj vlak devet sati čeka u Kninu.

Zrakoplov

Od Zagreba do Pule, baš kao i do Zadra, leti se po 45 minuta po cijenama već od 700 kuna. Let do Splita stajat će vas nešto više od 800 kuna, baš kao i do Dubrovnika. Inače, Dubrovnik je sa Zagrebom povezan i s nekoliko drugih kompanija, no direktnih letova gotovo da nema. Primjerice, do Dubrovnika iz Zagreba možete doći i za 2800 kuna, ali najprije letite u Beč ili München, što baš i nema previše smisla.

Automobil

Prije vožnje automobilom najprije treba odlučiti idete li autocestom ili starim cestama. Zanimljivo, vozili se starom ili autocestom, udaljenost Zadra od Zagreba gotovo je ista. Autocestom ćete se voziti 286 kilometara, dok je vožnja starom cestom preko Velebita četiri kilometra kraća. Ako vaš automobil u prosjeku troši šest litara goriva, put starom cestom koštat će vas 259 kuna (518 kuna s povratkom), dok ćete na autocesti potrošiti goriva za 222 (444) kune. Jedina razlika u ove dvije rute, prema Michelinovu kalkulatoru, cestarina je od 134 kune i još toliko za natrag. Isplati li vam se više imati 194 kune ili putovati na more i natrag najmanje tri sata dulje, ostavljamo vama na procjenu. Pri planiranju puta valja posjetiti i HAC-ov kalendar, na kojem možete vidjeti kojih se dana očekuju najgore gužve.

Zaključak: Dvoje ljudi od Zagreba do Zadra put autobusom platit će u prosjeku 360 kuna, vožnju vlakom 400 kuna, dok će automobilom, vozeći autocestom, potrošiti 356 kuna.