Evo kako su uopće Michelinovi inspektori dospjeli u Hrvatsku

Pa, iako nisu svi zadovoljni jer Michelinovi inspektori u tom svom prvom obilasku nisu posjetili sve regije, poput primjerice Kvarnera, Dalmacije ili Međimurja, koji također po mnogim svojim restoranima iskaču po svojoj kvaliteti, servisu i kreativnosti, činjenica je da je to povijesni uspjeh hrvatske gastronomije. Inspektori su došli, dali 34 preporuke restoranima u Istri, Dubrovniku i Zagrebu te dodijelili jednu zvjezdicu restoranu Monte u Rovinju. Time su odškrinuli vrata Hrvatske svijetu kada je u pitanju priznanje i promocija najboljeg od hrvatske gastronomske scene. A na to se predugo čekalo.

Inicijator čitave priče bio je nekadašnji ministar turizma Darko Lorencin koji je zajedno sa svojim pomoćnikom Davorom Ižakovićem, koji je iznenada preminuo nekoliko dana prije nego je Michelin pustio ovu vijest, počeo lobirati kod vodećih ljudi u Michelinu da dođu i posjete Hrvatsku. Počeci su bili 2014. godine kada su posjetili španjolsku gastronomsku regiju Baskiju, da bi kasnije još nekoliko puta bili na radnim sastancima u Francuskoj gdje su više-manje sve dogovorili.

"Lobirali smo, ali nismo znali ni kad će inspektori doći, ni koga će posjetiti, niti kome će dati preporuku ili zvjezdicu", kaže Za Glas Istre Lorencin koji je iznimno zadovoljan što je njegov rad na kraju urodilo plodom. Kazao je da je zapravo čitava priča počela još dok je bio u Ministarstvu gospodarstva.

"Tražili smo mogućnost kako da na najbolji mogući način pomognemo našem ugostiteljstvu. Sve aktivnosti koje su se tada provodile bile su stvarno hvalevrijedne, ali smatrali smo da bismo najviše dobili na publicitetu kada bismo uspjeli dovesti Michelin u Hrvatsku. Još dok sam bio u Ministarstvu gospodarstva razgovarali smo s ljudima iz Baskije gdje smo bili pozvani na dodjelu Michelinovih zvjezdica za Španjolsku i Portugal. Tada je na toj dodjeli bio i generalni direktor Michelina za to područje. Razgovarali smo s njime, on je znao gdje je Hrvatska, ali to je bilo sve. Nismo tada puno toga uspjeli napraviti" kazao je Lorencin.

Ali od tog je trena krenulo veliko lobiranje. Istaknuo je da je veliku podršku tada dala francuska veleposlanica u Hrvatskoj Michele Boccoz te hrvatski veleposlanik u Parizu Ivo Goldstein. Oni su pomogli u dogovaranju sastanaka s čelnim ljudima ovog vodiča.

"Iako smo za Michelin vrlo mala destinacija, mi svejedno nismo odustajali. Jasno nam je da se izdavanje crvenog vodiča za Hrvatsku još dugo neće dogoditi, ali nama je bio cilj da dođu u inspekciju i da krenemo s preporukama koje su sada dobili 34 restorana u Hrvatskoj. U čitavoj priči najviše mi je žao da vijest nije dočekao kolega Ižaković jer smo se zajedno grčevito borili da dođu", nastavlja Lorencin.

Njegov projekt nastavio je ministar Anton Kliman kojemu je također najviše žao što tako dobru vijest nije dočekao Ižaković.

"Davor Ižaković radio je u upravi ministarstva koja se bavila pitanjima dodatne ponude, pa tako i gastronomije. Nažalost, preminuo je nekoliko dana prije nego je vijest objavljena. Njegov entuzijazam i vizija uz prepoznavanje dobre ponude u Hrvatskoj, posebno u Istri, dovela je do toga da nas Michelin počne obrađivati. Naravno, velika zasluga ide i mom prethodniku Darku Lorencinu. U čitavu se tu priču uložilo jako puno sredstava, i puno se razgovora obavilo. Ja sam tada kao ministar, podržao tu inicijativu", kazao je Kliman, aktualni saborski zastupnik.