Evo tko sve treba prijaviti porez za 2016. godinu

Iz Porezne uprave poručuju kako promjena u odnosu na prošlu godinu nema, pa stoga podsjećamo kako je obveza poreznika izgledala prošle godine.

Većina građana više ne mora podnositi godišnju poreznu prijavu, jer će njihove porezne obaveze obračunavati sama Porezna uprava na temelju prikupljenih podataka iz sustava.

Porezna će do 30. lipnja poreznim obveznicima građanima dostaviti privremeno porezno rješenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak te razlici za uplatu ili povrat poreza. Na to rješenje građani mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja.

Porezna uprava prošle je godine objavila upute i objašnjenja o načinu podnošenja godišnje porezne prijave na dohodak. Glavna je novost bila je uvođenje posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza čijom primjenom većina građana ne mora više podnositi porezne prijave

Većina građana od prošle godine više ne treba podnositi poreznu prijavu, a obračun porezne obveze obavljat će se automatski u Poreznoj upravi na temelju prikupljanih podataka.

Prema novim pravilima, prijavu više ne trebaju ispunjavati i samostalno podnositi sljedeće kategorije građana:

1. zaposleni koji su primali plaću od više poslodavaca istodobno



2. građani koji su primili dohodak iz inozemstva, a nisu platili porez tijekom godine



3. umirovljenici s inozemnom mirovinom za koju su dužni platiti porez u Hrvatskoj, a nisu to učinili tijekom godine



4. porezni obveznici koji su imali pravo dobrovoljno podnijeti poreznu prijavu radi povrata poreza,pod uvjetom da Porezna uprava raspolaže svim podacima potrebnim za utvrđenje iznosa ukupnog godišnjeg dohotka te iznosa poreznih olakšica na temelju kojih mogu ostvariti pravo na umanjenje poreznih obveza.

Za prve tri navedene skupine Porezna uprava u tzv. posebnom postupku temeljem prikupljenih podataka izvršit će godišnji obračun i do 30. lipnja te dostaviti rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat poreza.

Isto će učiniti i za porezne obveznike koji su imali pravo dobrovoljno podnijeti poreznu prijavu. Međutim, u takvim slučajevima porezno rješenje dostavljat će se samo onima koji ostvare pravo na povrat poreza.

Građani koji su obuhvaćeni posebnim postupkom povrat preplaćenog poreza mogu očekivati u prvoj polovici kolovoza, najavljuju iz Porezne uprave.

Tko i dalje podnosi poreznu prijavu?

Poreznu prijavu podnose četiri kategorije poreznih obveznika:



1. građani koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga), osim onih koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu



2. pomorci (članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada



3. građani za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku odnosno porezni obveznici koji su u 2015. ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu



4. porezni obveznici koji mogu ostvariti povrat poreza na temelju poreznih olakšica koje nisu prijavljene Poreznoj upravi.

Treba naglasiti da su građani iz prve tri kategorije dužni podnijeti prijavu dok oni iz četvrte kategorije mogu dobrovoljno podnijeti prijavu kako bi ostvarili povrat poreza.