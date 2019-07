FOTO: Evo kako će izgledati hrvatski štand u na EXPO 2020 u Dubaiu

Foto: Press

Prema odluci Nacionalnog odbora RH za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai izabrana je Zajednica ponuditelja REAL GRUPA d.o.o. iz RH za izradu idejnog rješenja projekta s kojim će se Hrvatska predstaviti na najvećoj svjetskoj gospodarskoj pozornici i najposjećenijoj izložbi EXPO u Dubaiju od 20. listopada 2020. godine do 10. travnja 2021. godine. Uz Real grupu, u ovoj zajednici ponuditelja su i arhitekt Ante Vrban te tvrtka Morium Biance Matković, bivše suradnice Ive Sanadera.

Na drugom mjestu prema broju glasova je Zajednica ponuditelja STUDIO PUTINJA d.o.o., a na trećem mjestu Zajednica ponuditelja RANDIĆ I SURADNICI d.o.o., kako stoji u današnjem priopćenju Ministarstva turizma.

Natječaj je, uz izradu idejnog rješenja, uključivao i njegovu implementaciju, održavanje i deinstalaciju. Hrvatska će se na izložbi EXPO Dubai 2020 koji će na jednom mjestu okupiti po prvi put sve svjetske zemlje te na kojem se očekuje preko 25 milijuna posjetitelja, predstaviti kao „Zemlja koja inspirira velike umove – inspiring great minds“, a hrvatski paviljon će s vanjske strane biti inspiriran prepoznatljivim crvenim kvadratima dok će unutrašnjost krasiti multimedijalni prikazi hrvatske prirodne i kulturne baštine uz pomoć hrvatskih izumitelja, umjetnika te drugih utjecajnijih ličnosti. Kroz predstavljanje najboljih domaćih inovativnih projekata, ideja, izuma i kreativnih pojedinaca, sudjelovanje na EXPO-u pozitivno će utjecati na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo.

Tema EXPO-a 2020 je „POVEZIVANJE UMOVA, STVARANJE BUDUĆNOSTI“ (Connecting Minds, Creating the Future), a paviljon za hrvatsko predstavljanje nalazit će se unutar tematskog parka „Mobilnost“ dok će tema hrvatskog paviljona biti „Mobilnost uma“ (Mobility of the Mind). Kroz ovu temu Hrvatska će se moći predstaviti kao zemlja inovativnih projekata, ideja, izuma i kreativnih pojedinaca koji su zbog želje za izazovima i otvorenosti prema novome, ponekad uz malo resursa, postigli svjetsku prepoznatljivost.

Ministarstvo turizma zaduženo je od strane Vlade RH kao koordinacijsko tijelo za pripremu sudjelovanja Hrvatske na EXPO-u, a u tu svrhu osnovan je i Nacionalni odbor RH za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai u koji su izabrani predstavnici Ureda Predsjednika Vlade RH, predstavnici 11 ministarstava – Ministarstva financija, gospodarstva, poduzetništva i obrta, kulture, poljoprivrede, regionalnog razvoja i fondova Europske unije, vanjskih i europskih poslova, zaštite okoliša i energetike, mora, prometa i infrastrukture, znanosti i obrazovanja, turizma, graditeljstva i prostornog uređenja, Grada Zagreba, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore te Hrvatske udruge poslodavaca.

U prosincu 2018. godine objavljen je natječaj za odabir ponuditelja za izradu idejnog rješenja hrvatskog paviljona koji je bio otvoren do 1. travnja 2019. godine. Na natječaj su se mogli prijaviti svi zainteresirani za ponudu najboljeg kreativnog i izvedbenog rješenja izgleda i sadržaja hrvatskog paviljona.