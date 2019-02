Erste banka postala partner EUROPOL-ove inicijative 'No More Ransom'

FOTO: Press

EUROPOL-ovu inicijativu „No More Ransom“, pokrenutu u srpnju 2016., u ovom trenutku podupire ukupno 136 partnera. U tom je razdoblju otkriveno više od 100 tzv. ransomware obitelji, koje koriste različite načine pristupa korisnicima računala. Unutar inicijative dostupno je više od 65 alata za dekripciju, podržano je 35 različitih jezika, a dosad je pomoć pronašlo više od 72 000 korisnika, koji su bili meta ransomware napada. Također, internetsku stranicu https://nomoreransom.org posjetilo je više od 2 milijuna posjetitelja, koji su ostvarili oko 8 milijuna pregleda.

„Trendovi u kibernetičkom kriminalu pokazuju da je i dalje, u sve većoj mjeri prisutan porast korištenja zlonamjernih programa koji onemogućuju korištenje računala, ako korisnik ne plati otkupninu“, naglasio je direktor Sektora korporativne sigurnosti Erste banke Tomislav Vazdar ovom prigodom. „Samo u posljednjih 12 mjeseci na svjetskoj je razini uočeno više od 1400 kampanja kroz koje su napadnute i fizičke i pravne osobe. Kao društveno odgovorna institucija, prepoznali smo inicijativu No More Ransom kao vrlo kvalitetan odgovor na ovaj rastući problem te snažno podupiremo sve aktivnosti koje vode suzbijanju takvih prijetnji. Važno je naglasiti da smo i ranije podržavali EUROPOL-ove inicijative, poput Mobile Malware ili Don't be a Mule“, zaključio je Vazdar.