Erjavec prijeti sabotažom turističke sezone u Hrvatskoj

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, gostujući u emisiji na slovenskoj televiziji Studio City, izravno je zaprijetio da će sabotirati hrvatsku turističku sezonu, ako Hrvatska odbije implementaciju odluke Arbitražnoga suda, koju Hrvatska, nakon konsenzualne saborske odluke o napuštanju arbitražnoga postupka, neće priznati.

Erjavec je rekao da će, ako odluka dođe prije turističke sezone, ono što će se tada događati "sigurno više naštetiti Hrvatskoj".

"Mislim na one koji će iz Austrije i Njemačke, preko Slovenije, putovati u Hrvatsku. Ako to pitanje još bude otvoreno i ako arbitražna odluka ne bude implementirana, bit će teškoća i već sam rekao da se ta stvar neće lako riješiti", rekao je Erjavec, sugerirajući da će Slovenija stvarati poteškoće austrijskim i njemačkim turistima, koji kroz Sloveniju budu putovali do Hrvatske.

Hrvatski ministar turizma, Gari Capelli, nije želio komentirati Erjavčevu izjavu, baš kao niti direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, Ratomir Ivčić, piše Novi list.