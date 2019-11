Ekonomski stručnjak tvrdi: 'Plaćat ćemo tisuću kuna više poreza'

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Gost RTL-Direkta bio je ekonomski analitičar Andrej Grubišić koji je pojasnio koliko je uopće moguće da Vlada za ove sindikalne zahtjeve izdvoji još 1,2 milijardi koliko bi stajalo tih 6,11 posto.

"Način na koji Vlada može nekom nešto isplatiti je da nekom nešto uzme pa vama da. Ili da nikome ništa ne uzme pa podigne poreze. U ovih 29 godina nema uzimanja nego se sva dodatna financiranja provode kroz podizanje poreza. Ne dvojim da će se ispuniti zahtjevi sindikata, gotovo u stopostotnoj mjeri.

Sve veće nezadovoljstvo roditelja će pridonijeti tome da će morati presjeći. U smislu dobit ćete ono što ste tražili, dajte samo radi spektakla i cirkusa da ne bude baš sve što ste tražili nego neka bude neki kompromis za javnost", kazao je Grubišić.

Kazao je i kako dobro "punimo" proračun. Jedina godina u kojoj je proračun bio manji je 2009. No, problem je u tome što proračun nema veze s ekonomskom realnošću i onom što se događa u stvarnoj ekonomiji. Od posljednjih 10 godina, 6 je Hrvatska bila u recesiji.

"Ne razumijem kako štedimo, ako je proračun 7 milijarde kuna veći nego prošle godine. Iz EU fondova će doći 3 do 3,5 milijardi, oko 3,5 do 4 milijarde doći će iz lokalnih izvora. Ako nas je 4 milijuna, to znači dodatno tisuću kuna po svakoj osobi", pojasnio je ekonomski analitičar.

Kako kaže, "na dugi rok 2 i 2 moraju bit 4". Sve veći dio javnosti shvaća što se događa s državnom potrošnjom.

S druge strane udio ukupnog poreznog opterećenja u BDP-u ostaje isto ili čak nešto i raste. Grubišić kaže kako smo iz svog džepa dali više novaca nego što smo davali ranije.

"Hrvatska je apsolutni prvak u udjelu državne potrošnje u BDP-u u usporedbi sa svim bivšim socijalističkim državama. Po uređenju smo formalno izašli iz socijalizma, ali ekonomske prakse su ostale ukorijenjene u socijalizmu", objasnio je.