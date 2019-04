Edi Kučan novi šef 3. maja, već pregovara s kupcima brodova

Kučan je potvrđen za predsjednika Uprave riječkog škvera/Nel Pavletić/PIXSELL

Nekadašnji prvi čovjek 3. maja Edi Kučan jučer je na Trgovačkom sudu potvrđen za novog predsjednika Uprave riječkog brodogradilišta i već je, kako doznajemo, u pregovorima s naručiteljima brodova koji su zbog kašnjenja proteklih mjeseci otkazali ugovore. Paralelno, iz redova sindikata ponovno pripremaju kampanju prema Vladi, nudeći rješenje kojim bi se omogućilo nastavak poslovanja 3. maja izvan grupacije Uljanik.

Slomiti otpor u Puli

Potkraj prošle godine, prije nego se išlo u potragu za novim strateškim partnerom, trećemajci su već bili nudili dva koncepta, kojima bi ukratko, država preko CERP-a preuzela dionice 3. maja, a prijebojem Uljanikovog duga za pozajmicu deblokirali račune i otvorili prostor za ulazak strateškog partnera.

Tada se rješenja povezivalo s Brodosplitom, no sindikalci uvjeravaju da rješenje rade "riječki umovi", te da će s njime izaći ovih dana u javnost. Načelno, država s Uljanikom treba dogovoriti prijenos dionica, a 3. maj osnažiti brodovima za koje su naplaćena državna jamstva i koji su sada u posjedu države. Njihovom gradnjom 3. maju otvorilo bi se perspektivu, no dvije su velike prepreke za realizaciju ideje.

Prva, uvjeriti Europsku komisiju da odobri povratak 3. maja u državni portfelj, nakon što je već prošao proces restrukturiranja i iduće desetljeće on više ne može računati na državnu pomoć, a druga, još teža, slomiti očekivani otpor u Puli. Upućeni u europsku birokraciju uvjeravaju da EK ne bi odbila takvu soluciju ako ju se dobro pripremi i obrazloži, jer njome država umanjuje izglednu štetu za državni proračun. Dodatno je takav model prihvatljiviji ako je ono prijelazna faza, odnosno ako slijedi brza privatizacija nakon izdvajanja iz Uljanika. No, za sva rješenja već sada bi trebala započeti komunikacija s Bruxellesom, a koliko se čuje, to nije slučaj.

Naručitelji raspoloženi

U Rijeci, pak, već sada imaju pozitivne povratne informacije od naručitelja, prije svega kanadskog brodara Algome, te Siem Car Carriersa i švedske tvrtke Wisby. Neke od njih u međuvremenu su se opekle i s narudžbama u Kini i voljne su razgovarati.

Utvrđuje se način na koji bi se gradnje financirale, no za ozbiljan nastavak razgovora treba prije svega dobra volja u Vladi.