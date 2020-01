EBRD daje 100 milijuna eura za razvoj hrvatskog turizma

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kako sami ističu, Erste banka je prva financijska institucija kojoj se odobravaju kreditna sredstva u sklopu EBRD-ovog Programa za uključivi turizam istočnog Mediterana (EBRD Inclusive Tourism Framework for the Eastern Mediterranean). Program predstavlja sveobuhvatni pristup financiranju turističkog sektora s fokusom na širi, brži i sistematičniji pristup financiranju turizma i povezanih sektora. Program i odobrena kreditna linija imaju sljedeće ciljeve: (1.) kroz radnu praksu povećati mogućnosti zapošljavanja mladih i žena te suradnjom s lokalnim sveučilištima i strukovnim školama kroz uspostavu novih ili poboljšanih strukovnih programa, promicati strukovnu radnu praksu i politiku jednakih mogućnosti zapošljavanja; te (2.) ojačati povezanost s lokalnim dobavljačima kroz suradnju svih važnih dionika što je ključno za bolji razvoj lokalnih lanaca vrijednosti i dublju integraciju lokalnih poljoprivrednika.



Ovu važnu transakciju potpisao je predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti koji je izjavio tijekom današnjeg boravka u Zagrebu: „Drago nam je što možemo pružiti prijeko potrebni kapital za održivi rast i daljnji razvoj turističkog sektora u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Turizam je važan pokretač rasta u obje zemlje i očekujemo da će se kroz ovo ulaganje otvoriti nove prilike lokalnim tvrtkama i stvoriti nova radna mjesta. Ovaj novi Program omogućit će EBRD-u da dopre do više klijenata, uključujući i one manje.“



„Veliko nam je zadovoljstvo što smo postali prva banka partner unutar ovog EBRD-ovog programa te nas veseli što nastavljamo te dodatno produbljujemo dugogodišnju uspješnu suradnju između naše dvije institucije. Potpora turizmu jedna je od naših temeljnih strateških odrednica te vjerujemo da ćemo svojim klijentima kroz ovu kreditnu liniju omogućiti realizaciju mnogobrojnih uspješnih projekata u tom segmentu, što će doprinijeti njihovom daljnjem jačanju i pozicioniranju na domaćem, ali i međunarodnim tržištima“, naglasio je ovom prigodom Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke.



Erste banka treća je banka po veličini u Hrvatskoj, koja posluje kroz mrežu od 128 poslovnica. Crnogorska banka u njenom vlasništvu, Erste bank a.d. Podgorica, posluje kroz mrežu od 17 poslovnica. Erste banka dugogodišnji je partner EBRD-a, što uključuje kredite mikro i malim poduzetnicima, kreditnu liniju unutar Programa financiranja održive energije za zapadni Balkan, (WeBSEFF), program EBRD-a Trade Facilitation kao i EBRD-ovu participaciju u izdanju kunskih obveznica banke.



EBRD je do sada u Hrvatskoj uložio više od 3,88 milijardi eura, kroz 213 projekata. Aktivnosti EBRD-a pokrivaju sva područja gospodarstva, s naglaskom na infrastrukturu, korporativni, financijski i energetski sektor. EBRD također aktivno sudjeluje u strateškom dijalogu vezano za razvoj tržišta kapitala te regulatornu reformu.