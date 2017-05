Dvostruko veće prilike za domaće talente

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Job Fair, najveći studentski sajam poslova u Hrvatskoj, koji se održava u srijedu 17. i četvrtak 18. svibnja, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu u terminu od 08:30 do 18:00 sati, ove godine okupio je dvostruko više tvrtki nego lani.

Na Job Fairu 2017. sudjeluje 93 poduzeća iz 14 različitih područja. Iako je sajam niknuo iz potrebe povezivanja hrvatske IT industrije i domaćih talenata, on je prerastao te okvire s obzirom da je IT podloga za digitalnu transformaciju svih industrija u Hrvatskoj i svijetu. Zato će se ove godine uz tvrtke iz IT-a i telekomunikacija na sjamu naći i tvrtke iz financijske industrije, energetike, automobilske i svemirske industrije, poljoprivrede i drugih industrija. Na sajam su se prijavile najveće hrvatske IT tvrtke, uključujući Infobip, IN2 grupa i Combis, startupi poput Agrivija i Rimac Automobila te velike međunarodne IT tvrtke poput Amazona, ARM-a, Googlea, Microsofta, Palantira i Infineona.

Poučeni tempom rasta interesa za sajam ove godine očekujemo više od 3000 studenata što, uz velik broj tvrtki sudionika, Job Fair čini najvećim studentskim sajmom poslova u Hrvatskoj i jednim od ključnih događaja na tržištu rada u Hrvatskoj. Studenti će se na jednom mjestu moći informirati o svim prilikama koje im pružaju brojni hrvatskii neki inozemni poslodavci. Na štandovima će moći izravno razgovarati sa zaposlenicima tvrtki, pobliže se upoznati s njihovim R&D projektima, a ove godine organiziramo i poseban Loosen Up party, gdje će studenti moći u opuštenoj atmosferi popričati s predstavnicima tvrtki.

Sajam organiziraju Centar Karijera FER-a i preko 50 studenata volontera, članova KSET-a.

Inovacije se ove godine neće naći samo na štandovima poslodavaca, već će ih u obliku QR koda nositi i studenti. Pohranjivanjem svojih životopisa u bazu životopisa studenti dobivaju jedinstveni QR kod kao posjetnicu za korištenje tijekom sajma. Činjenici da brojni studenti nemaju posjetnice te se ne mogu istaknuti poslodavcima s kojima su ostvarili kontakt na sajmu doskočili su studenti KSET-a, koji su se dosjetili kako da na inovativan način olakšaju ostvarivanje kontakta između zainteresiranih studenata i poslodavaca. Upravo ovakvi primjeri inovativnih rješenja razlog su zbog kojeg poslodavci dolaze na Job Fair u potragu za mladim zaposlenicima visokog potencijala, ne samo zbog dobrog obrazovanja, već i zbog visokog potencijala te njihove proaktivnosti, o kojoj svjedoči i samo postojanje sajma.

Ovogodišnji medijski pokrovitelji Job Faira su radio Enter Zagreb, studentske novine Global i studentski portal MojFaks.