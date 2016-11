Duhanski biznis više brine sivo tržište nego sam rast trošarina

Rast trošarina mnoge je pušače okrenuo duhanu, ali i šverc kanalima/Shutterstock

Novo povećanje duhanskih trošarina jedna je od novina koje su se poklopile s poreznom reformom, ali je zapravo dio usklađivanja s propisima Europske unije. Korekcije tih trošarina u primjenu idu od 1. prosinca, a prema računicama Ministarstva financija koje je na Vladi iznio državni tajnik u tom ministarstvu Željko Tufekčić, povećanje cijene cigareta slijedom toga ne bi smjelo biti veće od jedne kune.

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje donosi povećanje tzv. specifične trošarine sa sadašnjih 230 na 265 kuna na 1000 komada cigareta, dok se proporcionalna trošarina smanjuje sa 38 na 36 posto maloprodajne cijene. Minimalna trošarina na cigarete povećava se sa 648 na 679 kuna za 1000 komada, za sitno rezani duhan visina trošarine ostaje na dosadašnjih 550 kuna za kilogram, dok se na ostali duhan za pušenje trošarina povećava s 500 na 550 kuna za kilogram.

265 kuna na 1000 cigareta trošarine od 1. 12., sad je 230 kuna

Podcrtavajući kako se radi o usklađivanju s trošarinskim sustavom EU, Tufekčić kaže da se fiskalni učinak spomenutih povećanja na godišnjoj razini procjenjuje na nešto više od 140 milijuna kuna. Uz nepromijenjenu razinu potrošnje, to bi dogodine značilo oko tri posto veći prihod od duhanskih trošarina. One su prilikom nedavnog rebalansa bile i najzaslužnije za značajnu korekciju (naviše) ukupnih prihoda od trošarina. U odnosu na prvotni plan duhanske su trošarine novim planom povećane za 315 milijuna, na ukupno 4,5 milijarde. S obzirom na terminski plan usklađenja s trošarinskim sustavom EU oporezivanja cigareta, ukupna trošarina do početka 2018. trebala iznositi najmanje 60% maloprodajne cijene i ne smije biti niža od 90 eura za 1000 cigareta.

24 posto pušača kupuje na sivom tržištu ili u BiH

U Hrvatskoj je ona još nešto niža pa dogodine slijedi još jedna runda povećanja. Predstavnici duhanske industrije svjesni su toga, pa oko samog povećanja trošarina i ne dižu buku. Međutim, i njih i trgovce (Tisak, iNovine) više brine sivo, odnosno ilegalno tržište. Računa se da se danas između 23 i 25 posto duhanske konzumacije odvija kroz opskrbu na sivom tržištu ili pak odlaske u BiH, bilo po cigarete ili rezani duhan na koji prelazi sve više pušača. A to je naročito zona u kojoj je šverc jako raširen.