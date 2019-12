Dubrovčanin u Irskoj: ‘Nakon pola godine dobio sam povišicu i 500 eura bonusa’

Foto: Getty Images

Nakon što je proveo nekoliko godina radeći kao pizza majstor, Dubrovčanin Goran Tikvica odlučio se preseliti u Irsku. Tamo je kao i mnogi drugi Hrvati odlučio potražiti svoju sreću.

- Po završetku škole zaposlio sam se u pizzeriji "Mamma mia" i tamo proveo pet lijepih godina gdje sam naučio spravljati pizze što i sad radim u Dublinu. U svojih 14 godina radnog staža u Dubrovniku prošao sam jako puno pizzerija nakon Mamma mie, te se čak i okušao i kao vlasnik. Dvije godine sam bio suvlasnik Vita belle, ali 'ubili bi me svim porezima i nametima naše države te mi nije ostajalo dovoljno da bi se isplatilo za količinu stresa kojem sam bio izložen. - rekao je Goran Tikvica za Dubrovački dnevnik.

On ističe kako biti samostalan u Dubrovniku znači da trebaš izdvojiti jako puno novca za stan, te za režije.

- Ispod sedam tisuća kuna ne možete preživjeti. Ali za razliku od većine Hrvata u Irskoj ja nisam došao radi novca već zbog boljeg života i više slobodnog vremena. - naveo je Tikvica, objasnivši kako se teško bilo odlučiti za odlazak. Ispričao je kako ga je bilo strah jer je znao da se počinje od nule, no u nijednom trenutku nije požalio što je otišao.

- Našao sam posao pet dana nakon dolaska u dosta popularnoj pizzeriji, koja ima sedam objekata u Dublinu. U roku od šest mjeseci sam dobio prvo povećanje plaće plus bonus od 500 eura za vjernost firmi, a nakon deset mjeseci postao sam zamjenik šefa kuhinje. Jednostavno, čovjek se ovdje osjeća cijenjen za svoj rad. Automatski onda nije teško raditi u takvim uvjetima. - kazao je Tikvica.

Goran Tikvica ispričao je za Dubrovački dnevnik što je najveća razlika u životu u Irskoj i u Hrvatskoj.

- Ovdje ne radim preko 45 sati tjedno i svaki blagdan sam duplo bolje plaćen ako radim. Napokon imam vremena za prijatelje i obitelj. Istina, život u Dublinu je ubrzan kao u svakom velegradu, nekad imaš osjećaj da vrijeme jako brzo leti, ali navikneš se na to. No, razlika je i što su ljudi ovdje pozitivni i vedri.Nisu opterećeni kao ljudi u Hrvatskoj. Jednostavno, to je totalno drugačiji mentalitet. To je narod koji je godinama bio ugnjetavan od strane Engleza, a nikad nećeš čuti ružnu riječ na Engleze. Oni žive u sadašnjosti gledaju samo budućnost i stvarno sam se odmorio od naših tema o ustašama i partizanima i vječitom vraćanju u prošlost. - objasnio je Tikvica.

On tvrdi kako se naporno radi, no da se sve to na kraju stvarno isplati. Kako je naveo, ne planira se vraćati u Hrvatsku jer se u Irskoj osjeća sretno i zadovoljno.