Državna jamstva Uljaniku neće prouzročiti slom javnih financija, ali...

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako je u četvrtak naglasio ministar financija Zdravko Marić na rovinjskoj konferenciji Zagrebačke burze i fondovske industrije, teret koji će država podnijeti u vezi Uljanika neće ugroziti javne financije.

"Naše kalkulacije pokazuju da bi država do kraja ove godine za već protestirana jamstva i ona koja su najavljena trebala izdvojiti 2,5 milijarde kuna", kazao je Marić. Ali to nije sve, dodao je. "Ukupni iznos doseže 4,2 milijarde kuna, odnosno to je iznos ukupne izloženosti države", kazao je ministar financija. Marić za ovu godinu i dalje predviđa proračunski manjak od 0,5 posto BDP-a dok za iduću godinu očekuje deficit od 0,4 posto BDP-a.