Država za jaružalo iskeširala 920 milijuna kuna, sad će za njega dobiti samo 500 milijuna

Neslužbene informacije koje je Novi list jučer dobio iz Uljanika u stečaju upućuju da su iz luksemburške Jan De Nul grupe uplatili cjelokupan iznos kupovnine za jaružalo 'Willem Van Rubroeck', dakle svih 794 milijuna kuna za koliko su na Fininoj dražbi (ot)kupili nazad ovu nezavršenu novogradnju.

S obzirom na to da su već uplatili jamčevinu od gotovo 106 milijuna kuna, zadnji rok za uplatu preostalih 688 milijuna kuna istjecao im je koncem ovog mjeseca, ali su u ovoj moćnoj off shore grupaciji odlučili to ipak riješiti ranije.

Nakon što stigne službena potvrda iz Fine na Trgovački sud u Pazinu, a očekuje se da će to biti ovih dana, stečajni sudac Uljanika izdat će dokument kojim se 'Willem Van Rubroeck' dosuđuje kupcu te ujedno brišu sve hipoteke koje su upisane na ovom brodu.

Za očekivati je da bi onda kroz idućih mjesec dana bilo sazvano i ročište za razdiobu kupovnine na kojem će se formalno utvrditi koliko od tih gotovo 800 milijuna kuna ide na čiji račun.

​Prvo banke

​Najprije će se namiriti banke, belgijski KBC i Privredna banka Zagreb, koje su prve po redoslijedu upisa svojih hipoteka, a najnovije procjene su da bi ove dvije banke zajedno mogle odnijeti i do 300 milijuna kuna.

Točan iznos, naime, znat će se tek nakon što iz ovih banaka dostave konačne obračune svojih potraživanja, zajedno sa kamatama. Ono što ostane, a još uvijek je riječ o pozamašnom novčanom kolaču od oko pola milijarde kuna, vraća se Ministarstvu financija, odnosno u državni proračun. Doduše, valja podsjetiti da je to tek nešto više od polovine onog što je država platila kod te najskuplje Uljanikove novogradnje. Radilo se o čak 920 milijuna kuna državnih jamstava koja su sredinom prošle godine stigla na naplatu.

