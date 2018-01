Država prodaje Mesićevu rezidenciju i još 11 nekretnina

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Stjepan Mesić u toj je vili djelovao do početka 2017., kada ga je država deložirala na temelju odluke vlade Tihomira Oreškovića. Ukupna je površina vile, izgrađene 1937., s vrtom i garažom 650 m2, a stambenog prostora 350 m2. Nedavno je u potpunosti obnovljena. Jamčevina za nju iznosi 310.000 kuna. Može se pogledati 20. veljače i 1. ožujka, a natječaj traje do 27. ožujka, objavio je HRT.



Prodaje se i kompleks zemljišta u Stankovcima za 11 i pol milijuna na kojem bi se, prema prostornom planu zadarske županije, trebao izgraditi aerodrom. Tu je vijest zadovoljno dočekao načelnik općine Stankovci Željko Baradić. "Evo, hvala dragom bogu i Ministarstvu državne imovine što je nakon 10 godina mukotrpnog rada i raznoraznih zavrzlama i otezanja, administrativnih barijera raspisalo natječaj za izgradnju aerodroma na prostoru općine Stankovci", kazao je.



Traži se kupac i za vilu Svežanj u Kostreni. Smještena je uz more, a na više od 14 tisuća četvornih metara. Uz stambeni dio ima kuglanu, nekoliko igrališta, golemi park i gospodarske zgrade. Početna joj je cijena 22,8 milijuna kuna.



U Ministarstvu očekuju velik odaziv i na ovaj natječaj, a življu aktivnost u tom resoru vide i analitičari.