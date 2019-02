'Država mora riješiti sve dubioze u Uljaniku. Budale koja bi to napravila sigurno na svijetu nema'

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Vlasnik Brodosplita i budući vlasnik Uljanika Tomislav Debeljak gostovao je u RTL Direktu.

"U zadnje tri godine u Brodosplitu imamo pozitivne rezultate bez državnih potpora i dokazali smo da možemo pozitivno raditi. Isto to možemo preliti na Rijeku i Pulu. Ne bi bili odgovorni građani Hrvatske da nismo ponudili", naveo je Debeljak

Komentirao je i skepsu ministra Horvata oko toga da Brodosplit ima financijske snage za osigurati sve dubioze Uljanika.

"Treba te stvari demistificirati. Mi nudimo budućnost. Moj tim i ja smo čvrsto rekli u ponudi da se sa prošlosti ne želimo baviti. Hoće li ona biti 3, 4, 15 ili 75 milijardi kuna, to nije naša stvar. Kakva će biti, utvrdit će se, kao što se utvrdilo i Agrokoru ili bilo kakvoj takvoj firmi. To netko drugi treba platiti. Daj Bože da je taj iznos što manji jer onda naš vlastiti doprinos mora biti minimalno toliko pa i više veći kojeg se ne bojimo i možemo osigurati. Ovdje bi bio nekakav copy/paste program restrukturiranja kao u Brodosplitu. Bio je na pet godina naš doprinos 2,4 milijarde kuna, a ovdje predviđamo da će biti veći", rekao je Debeljak te na izravno pitanje očekuje li da dosadašnje dubioze 'riješi država' odgovorio: "Apsolutno. Takve budale sigurno na svijetu nema. U Njemačkoj su u brodogradilištima rješavali prošlost i još je bilo 600 milijuna eura ulaganja u tehnologiju. To nama ne treba. Mi ćemo uložiti 100 milijuna eura u nove dizalice, strojeve tijekom 10 godina. Ali mi nečemo plaćati prošlost, to nema šanse".

