Država kreće u konačni obračun: Brojni inspektori tražit će sobe na crno koje nije pronašla carinska inspekcija

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ove turističke sezone na Jadran stiže znatno stroži nadzor za sve one koji se okušavaju u nelegalnom smještaju.

Prema podacima iz Državnog inspektorata, u ovom tijelu od travnja u sklopu Turističke inspekcije djeluju čak 52 inspektora koji u dijelu svojih zaduženja imaju nadzor neregistriranog i nelegalnog smještaja na području Jadrana, od ukupno 65 radnih mjesta koliko ih je u sklopu Turističke inspekcije sistematizirano za kontrolu sive ekonomije smještajnih kapaciteta na obali, piše Jutarnji list.

Većina njih djeluje kroz područne urede koji su organizirani na području Rijeke i Splita, ali inspektori mogu kontrolirati iznajmljivanje i kroz ispostave ureda koje su zasad organizirane u mjestima kao što Pula, Rab, Crikvenica, Mali Lošinj, ali i u Dubrovniku, Šibeniku, Zadru, Korčuli.

Nova organizacija Turističke inspekcije značajan je pomak u odnosu na to kako se ilegalni najam “lovio” proteklih pet godina, otkako je nadzor nad registriranom djelatnošću dospio pod Carinsku inspekciju.

To se dogodilo 2014., kad je s radom prestao tadašnji Državni inspektorat, a inspekcije raspodijeljene po ministarstvima, prilikom čega su turistički inspektori ostali bez ovlasti kontrole nelegalnog smještaja jer su one dodijeljene carinskim inspektorima.

Prema posljednjim najavama iz sadašnjeg Državnog inspektorata, nije isključeno ni da će tijekom turističke sezone dio inspektora iz kontinentalnih područnih ureda poput onog zagrebačkog, varaždinskog ili osječkog, bude li potrebno, također biti upućeni da pomognu svojim kolegama na Jadranu, piše Jutarnji list.

"Tijekom sezone treba biti najjači nadzor"

Predsjednica zajednice obiteljskog smještaja pri HGK Martina Nimac Kalcina pohvalila je odluku da se turističkim inspektorima vrate stare ovlasti, a posebno da ih se tijekom turističke sezone u većem broju uputi na Jadran, na kojem siva ekonomija itekako postoji.

“Važno je vidjeti kako će inspekcija organizirati svoj posao te smatramo da bi inspektorima najbolje bilo nametnuti kvote koje bi trebali zadovoljiti, jer bi to bio najbolji način kako ih motivirati da što više vremena provode na terenu. Također smatramo da bi u jeku sezone trebali biti najjači nadzori nelegalnog smještaja s obzirom na to da on cvjeta u trenucima kad je legalni smještaj popunjen i kad u njemu više nema slobodnih kapaciteta, a to su uglavnom srpanj i kolovoz”, rekla je Nimac Kalcina.

Ona je upozorila kako je u kontroli nelegalnog smještaja posebno važno posvetiti pažnju mjestima na otocima u kojima, zbog izolacije od kopna, postoji puno jača nelegalna djelatnost, ali i dosta jaka “dojavna služba” kad su u pitanju posjeti inspekcijskih službi.