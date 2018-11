Država iznajmljuje 20 poslovnih prostora, zakupnine već od 677 kuna

Foto: T. Miletić/PIXSELL

Ministarstvo državne imovine objavilo je 4. javni poziv za zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH u ovoj godini.

Svih 20 poslovnih prostora koji se daju u zakup nalaze se na području Zagreba, a većina od njih u najužem centru grada, na atraktivnim lokacijama poput Bauerove, Gundulićeve, Ilice, Radićeve i Miškecovog prolaza. Iznajmljuju se prostori površine od 11 do 90 četvornih metara.

Početni iznosi zakupnine određeni su u iznosu od 677 kn do 5000 kuna, ovisno o veličini prostora i zoni u kojoj se prostor nalazi.

S ponuditeljem koji ponudi najviši iznos ugovor o zakupu sklapa se na rok od pet godina.

Ponude za zakup dostavljaju se do 30. studenog 2018. do 12 sati, a poslovni prostori mogu se obići i razgledati od 20. do 23. studenog, kažu u Ministarstvu državne imovine.