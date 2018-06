Drugi čovjek Sberbanka: Došlo je do dramatične promjene situacije, nagodba je blizu

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

"Tražili smo ovaj sastanak kako bismo informirali gospodina Plenkovića o našem procesu u nagodbi. Blizu smo postizanja kompromisa, blizu smo postizanja nagodbe. Mislim da je sastanak s Plenkovićem bio konstruktivan i mislim da smo se razumjeli", kazao je Poletaev po izlasku iz Vlade, piše N1.

Dodao je da je u posljednje vrijeme došlo do "dramatične promjene situacije".

"Sretni smo da je naš sastanak bio veoma konstruktivan i htjeli bismo da se nagodba postigne što prije moguće", rekao je.

Na pitanje očekuje li nagodbu do kraja tjedna, Poletaev odgovara. "Ne do kraja tjedna, ali do kraja mjeseca. Stvar je kompromisa".