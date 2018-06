Dragan Primorac odlikovan 'Redom Ante Starčevića'

Foto: press

Povodom Dana Državnosti, a na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske i odredbi članka 2.,3. i 16. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, uručila je prof. dr. Draganu Primorcu odlikovanje “Red Ante Starčevića” za

sveukupni dosadašnji rad te iznimno uspješno promicanje međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske na području znanosti, obrazovanja i politike.

Prof.dr. Dragan Primorac je liječnik, pedijatar, genetičar i forenzičar i ubraja se u vodeće svjetske forenzičare-genetičare. Odlukom Senata Sveučilišta Penn State postao je prvi nositelj titule “Global Penn State

Ambassador” u povijesti tog Sveučilišta osnovanog 1855. godine. Među začetnicima je uvođenja koncepta personalizirane medicine, predsjednik je Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti i predsjednik jednog od najuglednijih međunarodnog znanstvenih društava iz područja forenzičke i kliničke genetike “International Society of Applied Biological Science -ISABS” u čijem radu sudjeluje i četvoro dobitnika Nobelove nagrade. Trenutno obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog klastera konkurentnosti personalizirane medicine i Hrvatskog društva za humanu genetiku. Profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven te Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Osijeku i Rijeci. Suosnivač je Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u Splitu.

Ukupno je objavio oko 200 znanstvenih radova, kongresnih priopćenja i poglavlja u knjigama. Njegovi radovi su do sada citirani više od 4000 puta (Google Scholar) te je trenutno najcitiraniji hrvatski kliničar u njegovoj dobi koji živi i radi u Hrvatskoj. Radove objavljuje u najznačajnijim svjetskim znanstvenim časopisima, uključujući Science i Nature. Do sada je primio 20-tak domaćih i međunarodnih priznanja, a trenutno obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice „Sv. Katarine“.