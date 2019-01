DPD Croatia s najmodernijim 'cross-dokom' cilja dvoznamenkast rast

Direktor kurirske tvrtke Igor Jakovljević/Tomislav Miletić/PIXSELL

Zbog sve snažnije potrebe za većim distributivnim prostorom, što je posljedica brzorastućeg izvoza te e-commercea, DPD Croatia 21. siječnja počinje raditi u zagrebačkim Sesvetama, na novoj lokaciji gdje je izgrađen novi kompleks.

Tad će s radom započeti uprava DPD-a, a HUB i depo od 28. siječnja, otkad će svi krajnji korisnici usluga moći preuzeti pakete na novoj Pickup lokaciji. Tako DPD Croatia 2019. započinje otvaranjem novog distribucijskog centra, među najrazvijenijima u ovom dijelu Europe, no iznos investicije je poslovna tajna, kaže direktor tvrtke Igor Jakovljević.

"Mi smo s investitorima sklopili ugovor o dugoročnom najmu objekta, a iznos investicije je poslovna tajna koju ne smijem javno iznositi. Međutim sigurno je da je ovo trenutačno najmodernije cross-dok skladište na području čak širem od naše regije te da je u potpunosti građeno po standardima DPD poslovanja", kaže on. Planovi su, doznajemo, vrlo ambiciozni: osim u povećanju broja paketa čiji će postotak biti dvoznamenkasti u 2019., očekuje se i značajan skok u podizanju kvalitete usluge i dodatnom ubrzanju procesa sortiranja i manipuliranja paketima.

Jakovljević Tijekom zadnjega peaka do 15. siječnja ostvarili 50 posto veći rast u Hrvatskoj.

"Tome se iznimno veselim jer želim da naši klijenti osjete razliku u kvaliteti naše usluge u odnosu na slične usluge na tržištu. Najbolja trenutno dostupna tehnologija će nam omogućiti i znatno povećanje kapaciteta skladišta te učinkovitost i ujedno smanjiti mogućnost eventualne pogreške", iznosi Jakovljević. Dodaje i kako to ne znači nužno puno veće zapošljavanje, jer će procesi biti učinkovitiji i brži, ali sigurno će trebati povećani broj dostavljača zbog predviđenog rasta broja paketa te osoba za rad u skladištu. No, to će se dešavati u fazama.

"Rast na lokalnom nivou, u Hrvatskoj, tijekom zadnjeg peaka premašio je sva naša očekivanja i planove, jer je posrijedi skoro 50%-tno povećanje u odnosu na 2017.", otkriva Jakovljević. Očekivanja su premašena i što se DPD mreže u Europi tiče, pa je broj dostavljenih paketa na ključan dan sezone - 22. prosinac bio veći od 9 milijuna.