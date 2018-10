Doznajte kada ćete morati zamijeniti plinski bojler i koliko će vas to koštati

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Europska komisija još je 2013. donijela uredbu o obveznoj ugradnji ekoloških kondenzacijskih bojlera. No kod nas ih je ugrađeno samo deset tisuća. O tome zašto kasnimo i hoće li građani morati zamijeniti plinske bojlere, pričalo se u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro" s Robertom Blažinovićem, načelnikom sektora za industrijsku politiku Ministarstva gospodarstva, Dubravkom Duvančićem iz Grupacije distributera i opskrbljivača energijom te Daliborom Pudićem iz Hrvatske stručne udruge za plin.



Blažinović je rekao da građani u ovom trenutku ne trebaju zamijeniti bojlere koji su ispravni. Odluka Direktorata za energiju Europske komisije o tome kada će se uredba morati početi primjenjivati očekuje se početkom 2019. Utješno za naše građane je i to što, bez obzira na to što starih bojlera više nema na tržištu, rezervnih dijelova će, prema nekim procjenama, biti najmanje idućih deset godina. Panike nema iako problem postoji, rekao je Blažinović.



Duvančić je objasnio razliku između kondenzacijskih i turbobojlera rekavši kako je riječ o količini vode koju ispuštaju. Turbobojleri imaju mnogo veću temperaturu plinova i osjetna je razlika u količini vlage.



Kao velik problem Pudić je naveo sitaciju kada se u višestambenoj zgradi jednom stanaru pokvari bojler koji nije moguće popraviti i treba ga zamijeniti novim. Prema zakonu o vlasništvu, jedan stanar može promijeniti svoj uređaj samo ako ga promijene svi susjedi na vertikali. Također, na jedan dimnjak ne mogu ići dva različita uređaja. Što zapravo znači - ako netko želi zamijeniti dotrajali bojler, morat će ga zamijeniti svi koji se koriste tim dimnjakom bez obzira na to koliko su njihovi bojleri stari.



Kondenzacijski bojleri su 20 do 30 posto skuplji od klasičnih, ali navodno će veći problem biti sanacija dimnjaka koja stoji oko 18 tisuća kuna. Apsurdno je i to što kondenzacijski bojleri donose uštedu energije od 3 do 5 posto godišnje, što znači da je rok isplativosti 40 do 50 godina, odnosno da su neisplativi.