VIDEO: Doznajte gdje i kada: Sutra prekidi, zastoji i preusmjeravanja u tramvajskom i autobusnom prometu

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Dan zagrebačkih maturanata obilježit će se u srijedu, 22. svibnja, kada će se na središnjem gradskom trgu od 11 sati, kako se očekuje, okupiti nekoliko tisuća maturanata.

U podne će učenici završnih razreda srednjih škola krenuti prema Bundeku na organiziranu proslavu. Trasa kretanja kolone maturanata: Trg bana Josipa Jelačića - Praška -

Trg Nikole Šubića Zrinskog - Strossmayerov trg - Tomislavov trg - Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice - Avenija Većeslava Holjevca - Damira Tomljanovića Gavrana - Bundek.



U tramvajskom i autobusnom prometu, ovisno o situaciji na terenu tijekom prolaska kolone, dolazit će do povremenih zaustavljanja i preusmjeravanja.



Preusmjeravanje tramvajskog prometa očekuje se poslije 11 sati te će tramvaji linija 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17, do prolaska kolone Praškom, zaobilaziti Trg bana Josipa Jelačića preko Glavnog kolodvora.



Oko 12.10 sati, trebao bi uslijediti i kratkotrajni prekid prometa Mihanovićevom i Vodnikovom ulicom, sve dok kolona maturanata ne skrene na Miramarsku cestu.



Za vrijeme prolaska maturanata do Ulice Hrvatske bratske zajednice, do 13.15 sati, tramvajski promet bit će obustavljen u oba smjera Ulicom grada Vukovara, od Savske ceste do Avenije Marina Držića.

Od 12.15 do 14 sati očekuje se zatvaranje za promet Mosta slobode te će autobusne linije s terminala Glavni kolodvor biti preusmjerene Ulicom grada Vukovara, Držićevom avenijom i Avenijom Dubrovnik, na svoje uobičajene trase.