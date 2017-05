DORH-u 5 milijuna kuna za troškove vezane uz utvrđivanje mogućih nepravilnosti u Agrokoru

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prema riječima predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, DORH je zatražio dodatna sredstva zbog podmirenja troškova smještaja, dnevnica i putovanja zamjenika iz drugih županijskih državnih odvjetništava, angažmana financijskih stručnjaka i vještaka te financiranje ostalih radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu vezano za moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor.

"Ovime vrlo jasno pokazujemo da je Vladi u interesu na zakonit i institucionalan način pomoći nadležnim institucijama da do kraja rasvijetle sva zbivanja u Agrokoru i tvrtkama vezanima za Agrokor te, ako je to potrebno, pokrenu i odgovarajuće kaznene postupke. To je cilj i način postupanja odgovorne vlade i odgovornih institucija”, istaknuo je premijer.

Kazao je i da se jutros sastao s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru Antom Ramljakom, koji ga je izvijestio o prvih mjesec dana rada izvanredne uprave.

"Ono što je važno je da je od aktiviranja zakona izvanredna uprava poduzela sve zakonom predviđene mjere kako bi se normalizirala situacija i poslovanje društava u okviru koncerna Agrokor”, rekao je Plenković.

U svom prvom mjesečnom izvješću, dodao je Plenković, “Ramljak će napomenuti i kako su u proteklom razdoblju od prihoda samih društava osigurana sredstva za isplatu plaća svim zaposlenicima za mjesec svibanj, da se nastavljaju pripreme za turističku sezonu, koja je osobito važna s obzirom na strukturu kompanija, kao i razgovori s financijskim institucijama, odnosno bankama, kako bi se osigurala dodatna svježa likvidnost za poslovanje kompanija”.

U izvješću će stajati, kaže Plenković, i da se "dobavljačima koji dostavljaju svoju robu Agrokoru isplaćuju sva dospjela potraživanja nakon 10. travnja, da je u kompaniji angažirana jedna od četiri ključne svjetske revizorske kuće, PriceWaterhouseCoopers koji nije imao nikakve veze s poslovanjem kompanije ranije i da daje jedan kompletno svježi pogled na financijska izvješća i poslovne knjige, a rezultati takve revizije će biti korisni i za ono što će poduzimati DORH".

Podsjetio je i da su angažirani renomirani međunarodni savjetnici za restrukturiranje, kao i pravni savjetnici te da svi zajedno rade na dugoročnom planu restrukturiranja kompanije.

“Mislim da su to vrlo pozitivne i dobre informacije”, istaknuo je premijer, dodajući da su informacije koje je dobio od Ramljaka ohrabrujuće.

“Zakonom o izvanrednoj upravi napravili smo pravni temelj za sve aktivnosti koje se sada poduzimaju i u interesu radnih mjesta, ljudi u Hrvatskoj, ne samo onih koji rade u Agrokoru, već svih dobavljača i ostalih koji su uz njega vezani, do najmanjeg OPG-a i ukupnog financijskog krvotoka Hrvatske. Smirili smo situaciju na najučinkovitiji mogući način. Proces restrukturiranja kontroliramo, odvija se zamišljenim i planiranim tijekom i na tome ćemo nastaviti raditi”, rekao je Plenković.

Naglasio je i da je važno “da uz punu neovisnost i DORH i policija nastave svoje aktivnosti i dovedu do raščišćavanja situacije s Agrokorom”, kao i da upravljanje krizom u Agrokoru ostaje jedna od temeljnih zadaća ove Vlade.

Ramljak: Situacija u koncernu ne zabrinjava

Izvanredni povjerenik Ramljak u četvrtak je prije sjednice Vlade izvijestio premijera Andreja Plenkovića o stanju u Agrokoru u proteklih mjesec dana, kao i o planovima za idućih mjesec dana, potvrdivši pritom da se vode razgovori s ruskim Sberbankom o novom kreditu.

Ramljak je izvijestio je predsjednika Vlade kako sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, prvo mjesečno izvješće o provedbi postupka izvanredne uprave dostavlja Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Trgovačkom sudu u Zagrebu.

"Izvijestio sam ga (premijera) o trenutnom stanju u kompaniji i o budućim planovima za predstojeće poslovanje, a da li je premijer zadovoljan ili ne, mislim da će on sam reći", kazao je Ramljak uoči sjednice Vlade na upit novinara.

Odgovarajući na upit novinara, rekao je da ne vidi da se komplicira stvar u Agrokoru.

Na upit zabrinjava li situacija u koncernu, Ramljak je uzvratio: "Mislim da ne".

Potvrdio je da se razgovara s Upravom Sberbanka o novom kreditu Agrokoru te kazao da bi se dogovor mogao postići u iduća dva, tri tjedna. "Vidjet ćemo, u tijeku su ti tehnički razgovori oko tog kredita", kazao je novinarima ustvrdivši da ne može u ovom trenutku reći o kojem se iznosu radi.