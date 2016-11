Domaća craft pivovara pruža kupcima besplatnu dostavu svojih proizvoda

Foto: foto press

Jedna od najmlađih hrvatskih craft pivovara, The Garden Brewery, osnovana je tek u lipnju ove godine, a već je prepoznata kao jedan od ključih aktera rastuće pivske craft revolucije u Hrvatskoj. Pokretan inovativnošću, kvalitetom proizvoda i principima craft pivarstva, The Garden tim je proizveo više od deset različitih piva u manje od šest mjeseci. Sva su nefiltrirana i nepasterizirana kako bi se zadržao moćan okus i aroma, a u proizvodnjii se koriste samo najbolji lokalni i međunarodni sastojci.

Kao dio misije da craft pivo učine dostupno po Hrvatskoj i svijetu, The Garden Brewery pokrenula je online kupovinu na njihovoj stranici.

Dostava je besplatna za narudžbe iz cijele Hrvatske, a međunarodna dostava će uskoro biti dostupna. Omogućeno je plaćanje svim većim kreditnim i debitnim karticama, a dostava je brza te na vaš kućni prag stiže sljedećeg radnog dana za narudžbe zaprimljene do 11:00 sati.

Proširen je i popis partnerskih barova gdje se mogu probati The Garden craft piva. Osim u Zagrebu, gdje je i vlastita pivnica i bar, pivo je dostupno u barovima PIF, Buddha bar, Harat’s-Potepuh, Kućica na Sljemenu, Divas Bistro, Craft Room, Alcatraz, Hop in i Beertija, kao i u Beertiji u Rijeci.

Jedinstveni pivski stilovi i inovativni pristup, kao što je prvi Berlin Sour u Hrvatskoj ili Wet Hop napravljen od svježeg hmelja, znače da The Garden Brewery ima pivo za svaku priliku, a trenutno je u pivnici u ponudi osam piva na točioniku, kao i u limenkama i bocama. Tu je osvježavajući, pitki Session Ale, Stout kojeg mnogi iskusni ljubitelji piva proglašavaju najboljim u Hrvatskoj, Citrus IPA koji pršti s okusom svježe naranče, grejpa i limuna, te jaki zahmeljeni India Pale Ale, a sve su to samo neka od The Garden piva.