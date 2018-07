Dok se radi remetinečki rotor, vozit će se ovim ulicama

Foto: Petar Galebov / Pixsell

Cesta je zatvorena, bageri kopaju, po okolnim livadama su poslagane cijevi, radnici rade punom parom... I to sve oko remetinečkog rotora! Da, i to se dogodilo, konačno su počeli toliko najavljivani radovi iako je većina Zagrepčana bila apsolutno uvjerena da će uistinu prije na vrbi roditi grožđe nego što će se ovaj 280 milijuna kuna vrijedan projekt realizirati, piše Večernji list.

Iako je idejno rješenje osmišljeno još 2009., prvo je nedostajalo sredstava, pa su uslijedile žalbe na proces javne nabave, pa vještačenja komisija... No od prošlog se tjedna ipak kopa, a tako će biti idućih 18 mjeseci koliko se očekuje da će radovi trajati. Pitanje koje se sada postavlja jest kako će u sljedećih godinu i pol izgledati promet u Zagrebu kada mu se zatvori jedna od najvažnijih žila kucavica. I tramvaji će stati – Radimo sve što je u našoj moći da gužve budu što manje kad se rotor zatvori, zato smo sada prvo krenuli s pripremnim radovima kako bismo poboljšali infrastrukturu okolnih cesta da bi mogle primiti povećani priljev vozila – objašnjava Jadranko Baturić, predsjednik vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad.

Prvo se počelo kopati u Riječkoj ulici koja prolazi uz sam rotor. Tamo se trenutačno postavljaju nove cijevi, no kada jednom počnu radovi na samom rotoru, postat će jednosmjerna prema Jadranskom mostu, dok će se za suprotni smjer napraviti sasvim nova ulica. Prolazit će uz nasip, sjeverno od tamošnjeg trgovačkog kompleksa, gdje sada postoji tek mali šodrani puteljak koji koriste biciklisti. Uz te dvije “obilaznice”, u Gradu se nadaju da će spasiti okolne kvartove, prvenstveno Kajzericu, Lanište i Remetinec od pretjeranog priljeva vozila.

– Zato nećemo zatvoriti rotor sve do zadnjeg trenutka kada to bude potrebno, sve dok se sve u potpunosti ne dovrše okolne ceste – rekao je Baturić te dodao kako se ne zna točan datum zatvaranja rotora, s obzirom na to da su sve faze projekta “fleksibilne“, no to se očekuje na jesen, za tri do četiri mjeseca. Tada će se, poručuju iz Grada, unatoč svim prevencijama kojima se želi spriječiti prometni kolaps, građani ipak morati naoružati strpljenjem jer će gužvi sigurno biti. Prekinut će se i tramvajski promet tom trasom, no zamijenit će ga autobusni.