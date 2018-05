Dok mnogi napuštaju Slavoniju, rođena Zagrepčanka doselila u Nijemce i nije požalila

Arhivska fotografija: Goran Ferbezar / Pixsell

Katarina Šarkić, direktorica Turističke zajednice Općine Nijemci, na krajnjem istoku Vukovarsko-srijemske županije, rođena Zagrepčanka, odlučila se zbog ljubavi doseliti na istok Slavonije, ali taj kraj joj nije bio sasvim nepoznat, jer otac joj je rođeni Slavonac - Srijemac, koji se kao mlad uputio u Zagreb i tamo ostao.

- Ljudi su pristupačni, jako su me lijepo primili u Nijemcima i brzo prihvatili, tako da nisam imala nekih kulturoloških šokova, ili posebne prilagodbe. U Zagrebu žive ljudi iz svih krajeva Hrvatske i imala sam mnogo prijatelja iz Slavonije, Dalmacije, Zagorja, pa mi način života, ili neki običaji ljudi izvan Zagreba, nisu strani. Ono što mi se ovdje sviđa jest opušteniji i smireniji život, posebice s obitelji, a to mi je jako važno. Jako je lijepo ovdje živjeti s djecom, jer sve poznaješ, znaš s kim se tko druži, poznaš učitelje, svu djecu i roditelje s kim ti dijete ide u razred. Život je ovdje mnogo sigurniji. Nijemci su smješteni na uistinu lijepom mjestu i dobro su prometno povezani s Vinkovcima, Vukovarom, blizu je autocesta - u Zagrebu si za dva i pol sata. Ako čovjek ima financijsku stabilnost i obitelj, život na selu uvijek je bolja opcija. Ja to mogu danas s pravom reći iz ove pozicije, jer moj je život u Nijemcima lijep. Imam obitelj, posao i prijatelje – kaže Katarina Šarkić za Glas Slavonije.

- Što se tiče posla u Turističkoj zajednici Općine Nijemci, javila sam se na natječaj koji je bio raspisan. S obzirom na to da sam ispunjavala sve uvjete prema Zakonu o turističkim zajednicama i bila jedini kandidat, odlukom Vijeća imenovana sam. Inače sam godinama radila u turizmu, tako da mogu reći da su se nekako sve kockice posložile i profesionalno radim ono što volim. Nijemci su uistinu jedno prekrasno mjesto i u turističkom smislu. Rijetko gdje ima ovakvih ljepota – kaže Katarina.