Dok Ledo taji brojke, 'mali' otkrivaju da je prodaja lošija

Gelati d'Oro Premium 100 posto su prirodni i nastaju na Krku

Proizvodnja sladoleda u EU u 2017. je iznosila 3,14 milijardi litara, a Hrvatska zauzela 13 mjesto od 28 članica. Prema Eurostatu, Hrvatska je u prošloj godini imala proizvodnju od 32,33 milijuna litara sladoleda te je iza sebe ostavila Austriju, Mađarsku, Dansku i Bugarsku.

Najveći proizvođača u EU bila je Njemačka s 517,5 milijuna litara koja je tim rezultatom svrgnula Italiju s trona. Kakvo je realno stanje u domaćoj proizvodnji, raste li i ovog ljeta prodaja odlučili smo saznati od domaćih proizvođača. Naravno, krenuli smo od Leda koji je dominantno vodeći domaći proizvođač i jedna od najznačajnijih prehrambenih kompanija u državi.

Jurina Izvozimo u Slovačku i Norvešku, a pri kraju su i pregovori u Londonu.

No, na naše iznenađenje, osobito zbog činjenice da ta kompanija kotira na Zagrebačkoj burzi koja itekako proklamira transparentnost prema investicijskoj javnosti, iz Leda su nam preko PR agencije poručili da uopće ne žele dati podatke. Da bude jasnije, Poslovni od njih nije tražio nikakve za poslovanje neuobičajene statistike, već bazične podatke o proizvodnji, usporedbama prodajnih rezultata ovog i prošlog ljeta te glavnim izvoznim tržištima. Puno više smisla za transparentno poslovanje imaju, čini se, manji, privatni poduzetnici iz ove branše koji se o svom biznisu ne libe govoriti iako im ovo ljeto nije idealno.

Izvozni uspjesi

"Godina je zasad lošija od prošle, no ako vremenska prognoza do kraja kolovoza bude na našoj strani, mogli bismo nadomjestiti gubitak. Srpanj i kolovoz bili su 15% lošiji nego lani", otkriva Dalibor Jurina koji u maloj tvornici na otoku Krku sladolede proizvodi od 2004. Kako kaže, prodaju na kuglice na kioscima se trude držati barem do sredine rujna, a zapošljava 11 ljudi. Njegovi sladoledi Gelati d'Oro Premium 100% su prirodni i od visokokvalitetnih namirnica koji, tvrdi, može jesti svatko.

60 tisuća litara sladoleda proizvedeno je lani u tvornici na otoku Krku

Naime u pitanju je jedinstvena receptura kojom Jurina osvaja tržište i izvan hrvatskih granica. "Sladoled kakav mi nudimo ne postoji na tržištu EU, ima inačica, ali nijedna nije bez mlijeka, šećera, glutena, umjetnih boja i aroma, stabilizatora i emulgatora i s manjim udjelom masti kao naš. Tako da je sad ili nikad, moramo ga progurati u EU jer smo jedinstveni i to nam je glavni adut. Od ove godine ga izvozimo u Slovačku i Norvešku, a privodimo kraju i pregovore u Londonu", pohvalio se.

Sve rade sami

Dio rade sami, od proizvodnje do distribucije po Istri, Rijeci i Kvarneru, dok za Dalmaciju imaju partnera, Pod brendom Gelati d'Oro Premium trenutno je pet okusa, a pakiraju ih u čašice ili prodaju na kuglice. Osim na Krku, sladoledi se mogu kupiti u Zagrebu i duž obale. Uglavnom su to trgovine zdrave hrane, domaćih proizvoda i delikatesa poput Mrkvice, Voćarne hr, Juice boxa, Bioplaneta, Špeceraja i niza drugih, a kvalitetu su prepoznali i restorani poput zagrebačke Agave ili pak vrbničkog Nada. "Za dio asortimana u čašicama imamo 30-ak kupaca, uglavnom iz Zagreba i s Jadrana, a isti broj partnera imamo i za prodaju na kuglice. Lani smo proizveli 60.000 litara sladoleda, a za ovu je još rano reći", poručuje Jurina.