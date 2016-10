Dobrović objasnio što je mislio izjavom o gašenju Rafinerije

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Ministar zaštite okoliša i energetike iz redova Mosta Slaven Dobrović potvrdio je u srijedu da će se ugasiti Rafinerija nafte u Sisku. Prvo je to jutros, podsjetimo, najavio, također Mostov, zastupnik Tomislav Panenić u Saboru.

"To je osjetljivo pitanje, koje trebamo razriješiti. Upravljanje Inom zahtijeva pažljivu analizu i osjetljiv pristup i na tome se sada radi", kazao je Dobrović, prenosi N1.

Upitan je i na što je njegov kolega, bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić, mislio kada je rekao da je gašenje Rafinerije neminovno.



"Što znači izgubiti rafinerije? Mi moramo shvatiti da je cijelo društvo u tranziciji. Idemo u postfosilno društvo, konzumacija derivata se smanjuje, neminovno dolazi do toga da se neki kapaciteti moraju ugasiti. Druga je stvar što se ta tranzicija mora napraviti tako da se vodi računa o radnim mjestima", kazao je Dobrović, dodajući da tu brigu mora voditi država.



Na pitanje znači li to razgradnju Rafinerije, Dobrović kaže: "Počinje rasprava o tome kako to riješiti i u što transformirati proizvodne kapacitete. U neko doba će se to definitivno morati zatvoriti - ali ne nauštrb ljudi i otpuštanjem radnika. Pitanje je i otpremnina, to treba napraviti na zdrav način, sačuvati radna mjesta", kaže Dobrović, dodajući da će se to riješiti strateškim pristupom.

Na pitanje u kojem razdoblju će se to događati, odgovara: "Razgovor o tome se već događa - prvo na razini vlade, a onda i s našim partnerom MOL-om".

Najave gašenja Rafinerije za N1 komentirao je i Predrag Sekulić, predsjednik sindikata Nova solidarnost, koji djeluje u sisačkoj rafineriji nafte.

"Spremni smo izaći na prugu i ako netko želi gledati nerede u Sisku i RH, nažalost... To nas žalosti, ali mi svoje živote spašavamo, mi spašavamo neovisnost RH i jadno je da to radimo mi radnici, a ne država", kazao je Sekulić.

Dobrović je nekoliko sati kasnije pojasnio svoju izjavu koja je tijekom dana izazvala lavinu reakcija.

"Rafinerija predstavlja vrlo veliku tradicijsku vrijednost, ona je iznimno važna za cijelo područje, predstavlja veliki razvojni potencijal, zapošljava velik broj visokokvalificiranih ljudi i stoga gašenje tih radnih mjesta nema smisla i nije prihvatljivo rješenje", rekao je Dobrović na izvanrednoj press konferenciju.

Pojasnio je na što je mislio jutros:

"Ono na što sam se ja odnosio, radi se o desetljeću ili dva desetljeća, kada ćemo svi mi konzumirati manje derivata. To sasvim sigurno nema veze sa situacijom u Rafineriji Sisak, gdje ljudi gledaju što će biti sutra. Ta se radna mjesta neće dirati, mi ćemo voditi računa o svom potencijalu koji tamo postoji, da se ostvari razvoj Republike Hrvatske kroz njih", rekao je Dobrović poslijepodne.