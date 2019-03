Dobre vijesti: Povećane uskrsnice za 50 do 100 kuna, a to nije jedina novost

Foto: Nikola Ćutuk / Pixsell

Isplata uskrsnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe u Osijeku i ove će godine krenuti u tjednu prije Uskrsa, no ono što je još važnije, iznosi uskrsnica za umirovljenike povećani su za 50 do 100 kuna, ovisno o visini mirovine. Novost je i to da su, umjesto dosadašnja tri, mirovine, a time i uskrsnice, podijeljene u četiri razreda, piše Glas Slavonije.



- Vodeći računa o povećanju režijskih troškova, predložili smo gradonačelniku da, uz uvođenje dodatnog razreda mirovina, povećamo i iznose uskrsnica, što je on i prihvatio. Umjesto razreda u kojemu su bile mirovine od 1000 do 1700 kuna, uveli smo dva razreda, od 1000 do 1200 (drugi razred) te 1200 do 1700 kuna (treći razred).

Uskrsnice sada iznose 400 kuna za prvi razred (do tisuću kuna mirovine), 300 za drugi, 250 za treći i 150 kuna za četvrti razred (od 1700 do 2000 kuna mirovine) - rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare Drago Šerić, prvi potpredsjednik Gradskog vijeća i predsjednik stranke Aktivni nezavisni umirovljenici.