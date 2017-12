Dobavljači Ramljaku žestoko prijete: Ne damo robu Konzumu!

Prokuristica Kraša Marica Vidaković pred novinarima poderala inicijalni nacrt nagodbe/Robert Anić/PIXSELL

Koliko su udaljene međusobne pozicije Ramljakovog tima i dobavljača plastično oko izgleda nagodbe ilustrirala je prokuristica Kraša i članica Privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković poderavši jučer nacrt pred novinarima. "Ono što smo apsolutno danas mi iz toga vidjeli je da to nije smjer koji smo spremni podržati, pa ću ja ilustrativno reći što mislim o nacrtu nagodbe, a mislim ovo", rekla je Vidaković i pred kamerama poderala nacrt.

"To će biti stav dobavljača", bila je rezolutna nakon četverosatnoga sastanka. Ključna zamjerka dobavljača je što nacrt stavlja vjerovnike Agrokora, odnosno Jamnice, Konzuma, Leda, Tiska i ostalih kompanija, u različit položaj. "Ovdje treba još jako puno usuglašavanja i promjena, imat će puno posla tijekom blagdana ako to žele predstaviti sudu u siječnju. Mislim da će netko na popravni i to za ove blagdane. Koristit ćemo najjače adute koje imamo", rekla je. Među njima bi se mogla naći i obustava robe Konzumu. Nakon što je nacrt predstavljen, burza je zaustavila trgovanje sa dionicama svih kompanija koncerna.

Početni uvjet za pregovore

Naime, zamišljeno je stvaranje "novog Agrokora" u obliku holdinga s operativnim kompanijama na koje će se prenijeti imovina oslobođena jamstava i većine dugova, a bit će u vlasništvu banaka, dobavljača i vlasnika obveznica. Na starom Agrokoru ostat će dio dugova koji bi se trebao otpisati potom slijedi stečaj i(ili) likvidacija. Suština problema, izgledno je, svodi se na visinu otpisa.

Dobavljači ne pristaju da oni variraju, a konkretne brojke o tome koliko bi u konačnici mogli naplatiti još nijedna strana službeno ne otkriva. "O tome još razgovaramo, pregovaramo", rekao je Ramljak. Dobavljači ne pristaju na više od 15 posto, no Ramljak s tom brojkom kalkulira kao početnim uvjetom dobavljača za pregovore. Podsjeća da je za prihvaćanje konačne nagodbe potrebna većina od 67 posto ukupnog iznosa duga, no da cilja prema 90 posto iznosa duga.

Nema savršenog rješenja

Udruga manjinskih dioničara Agrokora najavila je da će tražiti zaštitu Hanfe jer smatraju da Knighthead i savjetnici imaju obvezu podnošenja ponude za preuzimanje. U Agenciji su potvrdili da su zahtjev primili, ali stav zasad ne objavljuju. Slaven Ćurić iz konzultantske tvrtke Admetam, smatra da se dosad u koncernu gasio požar, a sada kreće operativno restrukturiranje. "To je jedina solucija da se očuva maksimalna vrijednost kompanije. Savršenog rješenja nema, uvijek će biti dobitnika i gubitnika", kaže. Nužno je, kaže, poštivati 'absolute priority rule' u kontekstu ročnosti i senioriteta u bilanci. "Prvi koji gube novac su vlasnici kapitala, kako Ivica Todorić tako i mali dioničari", zaključuje Ćurić.