Do premium članaka od sada možete potpuno besplatno

FOTO: PD

Do sada ste ih mogli otključati isključivo putem pretplate, a od danas to možete i besplatno. Ne, nismo smanjili kvalitetu. Premium članci i dalje označavaju naše najbolje članke iz tiskanog izdanja, ali sada imamo nov poslovni model koji nam omogućuje da vam do njih ponudimo i besplatan pristup.

Radi se o rješenju za novinsku industriju kakvo u Hrvatskoj do sada nije postojalo. Odgovara onima koji redovito kupuju sadržaje na internetu, ali i onima koji nemaju takvu naviku.

Ako članke želite čitati besplatno, od sada imate tu mogućnost putem sponzoriranog Vingd pristupa ili jednostavno pričekajte automatsko otključavanje u vrijeme koje je točno naznačeno. U slučaju da se odlučite za kupovinu, odaberite kupnju pojedinog članka putem SMS-a ili pretplatu kojom odmah dobivate pristup svim našim člancima.

“Ovo je prvi put da netko omogućuje i besplatan pristup premium sadržajima, a da za to ima smislen poslovni model. Sada će svi čitatelji moći pristupiti cjelokupnom sadržaju. Ključ su nova tehnologija i naši partneri koji će sponzorirati taj pristup”, izjavila je Andrea Borošić, direktorica Styrije za Hrvatsku.

Uspješna monetizacija digitalnog sadržaja već dugo muči cijelu medijsku industriju. U potrazi za rješenjem vodili smo se idejom da sve informacije moramo učiniti dostupnima, ali i da moramo postaviti čvrste temelje za daljnji rast kvalitete najčitanije poslovne novine - Poslovnog dnevnika.

“Pokažu li se naše pretpostavke oko ovog modela točnima, to će imati ozbiljan značaj za industriju. Sustav je trenutno u beta fazi i konstantno ćemo raditi na njegovom unaprjeđenju”, komentirao je voditelj digitalnog poslovanja Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika, Danijel Bubanović.

U procesu kreiranja rješenja od neprocjenjive su nam pomoći bili i naši partneri iz Vingda.

“Prema našim iskustvima iz drugih industrija, sigurna sam da će čitatelji biti jako zadovoljni s novim mogućnostima, a naročito kad ih isprobaju i shvate koliko su jednostavne za korištenje”, dodala je Majana Havranek iz Vingda.

Dakle, premium su oni članci koje pripremamo za tiskano izdanje. Iako su zaključani, do njih možete doći i besplatno. Sve što trebate napraviti je odabrati način pristupa koji vam najviše odgovara. Za sva dodatna pitanja, savjete i komentare, javite nam se na pitanja@poslovni.hr.