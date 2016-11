'Do ljeta odluka tko će graditi Pelješki most'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u srijedu je kazao da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila žalbu u pretkvalifikacijskom postupku za izbor ponuditelja za izgradnju Pelješkog mosta te da će se do ljeta odlučiti tko će ga graditi.

Hrvatske ceste raspisale su 21. lipnja natječaj za prikupljanje ponuda građevinskih poduzeća zainteresiranih za gradnju, čiji radovi u prvoj fazi koštaju 1,75 milijardi kuna. No, natječaj je zaustavljen 7. listopada zbog žalbe sudionika.

Taj natječaj za Pelješki most ide u dva stupnja, istaknuo je Butković u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".

"U prvome stupnju, koji sada traje, provjerit će se sve pravne, financijske i tehničke karakteristike ponuditelja, to je tzv. pretkvalifikacija. U tom postupku je postojalo nekoliko žalbi. Ja ih ne mogu komentirati, međutim jučer je došla obavijest Državne komisije da je odbijena žalba i još 15-ak dana traje taj prvi stupanj te više nema mogućnosti žalbe", izjavio je ministar.

Po njegovim riječima, sredinom siječnja kreće drugi stupanj. "Ostat će najbolji, najspremniji, i onda će se, po našoj procjeni, do ljeta odlučiti u tom drugom stupnju tko će graditi Pelješki most", izjavio je Butković.

Izgradnja Pelješkog mosta ide u tri faze – izgradnja samog mosta, pristupnih cesta i obilaznice Stona, a one su ukupno vrijedne 370 milijuna eura.

Kako je kazao Butković, Vlada se odlučila za sufinanciranje od stane Europske komisije i u srpnju je proslijeđena prijava tzv. velikog projekta u Bruxelles.

"Ovih dana očekujemo pozitivnu odluku JASPERSA", naveo je Butković.

Nakon što JASPERS, tijelo EU-a za velike infrastrukturne projekte, izda potvrdu o pripremljenosti projekta, on ide na Neovisnu kontrolu kvalitete (IQR), kao dijelu JASPERS-a koji ponovno pregledava cjelokupnu dokumentaciju i donosi pozitivno ili negativno mišljenje o projektu.

A nakon što IQR donese pozitivnu ocjenu, MRRFEU, kao Upravljačko tijelo OPKK-a, dostavlja aplikaciju Europskoj komisiji, koja zatim ima rok od tri mjeseca osporiti projekt jer se u protivnom smatra odobrenim na temelju mišljenja IQR-a.

"Mi smo u jednom osjetljivom razdoblju što se tiče Pelješkoga mosta, stvari idu dosta dobro, ove žalbe su malo zaustavile proces, no to je tako, protiv toga se ne možete boriti. Što se tiče EK, nije dobro da u javnosti puno govorimo o tome, jer to se može smatrati kao nekakav pritisak na EK. Mi zaista želimo da oni to pregledaju, da vide. Kod njih te procedure traju, gledaju svaki detalj, međutim nema ni jednog razloga da nam se odbije to financiranje", ustvrdio je Butković.

Kako je kazao, Hrvatska je zatražila 78 posto sufinanciranja od strane EU-a te je potvrdio da je početak građenja realno očekivati na jesen 2017.

"Vlada RH će vrlo brzo, još ove godine ili početkom iduće donijeti odluku o tome da će sufinancirati, odnosno da će osigurati nacionalnu komponentu, jer EK traži od nas da naš dio osiguramo", najavio je Butković.

Nepovoljni krediti HAC-a refinancirat će se kreditom Svjetske banke

Butković je kazao i kako od Svjetske banke očekuje dvije milijarde eura kredita kojima će se na dugoročno razdoblje refinancirati postojeći krediti Hrvatskih autocesta (HAC), ali i Hrvatskih cesta.

"Zajam Svjetske banke bit će oko dvije milijarde eura, i to ne samo za HAC već i za Hrvatske ceste. S te dvije milijarde eura refinancirat će se postojeći kredite koji su nepovoljni, imamo nekih kredita koji su sa 9 posto ili 9,5 posto kamate, a to će se refinancirat na jedno duže razdoblje", kazao je tom prilikom Butković.

Istaknuo je kako se sa Svjetskom bankom već duže vrijeme vode teški pregovori o restrukturiranju HAC-a kojem 2017. na naplatu dolazi čak 9 milijardi kuna kredita.

"Nakon pokušaja bivše Vlade gospodina Milanovića da se autoceste monetiziraju, naš kurs nikada nije bio da monetiziramo ili prodamo tvrtke koje upravljaju autocestama. Odlučili smo se za financijsko i poslovno restrukturiranje i to je naš jedini put. Zajedno s ministrom financija, proteklih smo šest mjeseci radili na tome. Formirano je devet radnih skupina koje rade na restrukturiranju dugova HAC-a. Uz ostalo, definirat će se buduće financiranje i buduće investicije u cestogradnju, koje više neće biti politički dirigirano nego će se raditi o dugoročnom planiranju kroz državni proračun", kazao je Butković.

Po njegovim riječima, trenutno se, uz ostalo, planira i novi sustav naplate, a u ovom trenutku najbliže je rješenje da će se ići na automatizaciju naplate, dok su vinjete zasad u drugom planu. Nakon automatizacije, išlo bi se na pripremu GPS sustava koji je neophodan. Butković smatra da bi GPS sustav naplate mogao bit spreman za pet, šest godina.

S druge strane, istaknuo je kako će temeljem restrukturiranja HAC-a doći do otpuštanja jednog dijela zaposlenih, ali ne i prevelikih otpuštanja. U mirovinu će oni koji su ionako pred njom, no dio ljudi iz HAC-a, kaže Butković, preći će u HŽ, gdje državu očekuju velike investicije.

S 50 milijuna eura Europske banke za obnovu i razvoj financirat će se otpremnine za otpuštanja u HAC-u, ali i modernizacija sustava.