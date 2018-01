Do kraja godine zaleđeno 450 milijuna kuna iz mjere 4?

Foto: Damir Špehar / Pixsell

Zbog kriterija mimo svake logike zbog kojih su mnogi pravi poljoprivrednici ostali “kratkih rukava”, do kraja ove godine moglo bi ostati “zaleđeno” gotovo 450 milijuna kuna iz prvog natječaja za potpore za mjeru 4.1.1. Programa ruralnog razvoja RH do 2020., koji je još u travnju 2015. zaključio bivši ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.



Iako je na natječaju podneseno zahtjeva za projekte u ukupnoj vrijednosti većoj od 2 milijarde kuna, 100-tinjak “dobitnika” s liste, kojima je država trebala bespovratno sufinancirati i do 90% troškova ulaganja, još nije predalo zahtjeve za isplatu, što je moguće tek nakon završetka planirane investicije.



Za prvi natječaj za mjeru 4.1.1., koja se odnosi na restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti PG-a, za koji je inicijalno bilo alocirano 370 mil. kuna, Jakovina je čak povećao “potporu” na 862 mil., nakon što je postalo jasno kako će se prema uvjetima, po kojima se u isti koš trpalo i male i velike, respektabilne, umjetno povezana društva, špekulante, gubitaše, tvrtke u stečaju ili registrirane preko noći bez ijedne lipe prihoda i zaposlenih..., od 1107 prijavljenih namiriti tek njih 20. I tvrtkama bez ikakve poslovne povijesti nudio se povrat ulaganja do pet milijuna eura, udruženima u projekte sa samima sobom i 20% više... – čak polovica ukupne alokacije za 4.1.1. u sedmogodišnjem razdoblju.



No kakvi su projekti sve prolazili, unatoč upozorenjima struke i EK, najbolje se vidi i po tome da pet velikih, koje je Jakovinin nasljednik Davor Romić zbog “umjetno stvorenih uvjeta” maknuo s liste, vodi višemilijunske parnice protiv države, a od 381 ugovorenog projekata, njih 222 su u provedbi. Rok za isplatu za mehanizaciju je 31. ožujka, za investicijske projekte 22. prosinca 2018., no u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi uvjereni su kako preostalih 99 zahtjeva za isplatu neće ni stići jer ih banke ni uz ostvarenu potporu države do 90% ne žele pratiti. Tako bi 447 mil. kuna ili 52% predviđene svote samo iz prvog natječaja za 4.1.1. do kraja godine moglo biti blokirano umjesto da se ponude na novim natječajima.



Ni prvorangirani Bik koji ima pravo na 38,2 mil. kn, što je iznos dostatan za 72 projekta s iste liste od 33. do 104. mjesta, nije predao zahtjev, a ni drugorangirani Vrt za 37,2 mil. kn, koji je u vrijeme objave rang-ljestvice bio u stečaju. Zato je OPG Širjan nakon uspješne realizacije ulaganja od 4,8 mil. kuna u staju i opremu za 3500 komada tovne junadi podnio zahtjev za isplatu 3,4 mil. kn. – Najveći je problem što se u RH ne prepoznaje tko ima mogućnost za realne projekte, a tko su špekulanti pa se ljestvice postavljaju jako nisko i mnogi ne uspiju – kazao je Josip Širjan.