Direktor LNG Hrvatska: Ono što je u proteklim desetljećima bila nafta, u narednom razdoblju će biti plin

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Ono što je u proteklim desetljećima bila nafta, u narednom razdoblju će biti plin – energent kojim će se najviše trgovati na svjetskom tržištu, kazao je Mladen Antunović, direktor LNG Hrvatska, na prezentaciji "Globalni LNG trendovi i prilike za tržišta jugoistočne Europe" koju je održao u sklopu 4. regionalne energetske konferencije Energy Market Forum. "Zadnjih godina su se na tržištu plina pojavili mnogi veliki igrači, tu su prije svega Katar, Alžir, ali i SAD te Australija.

Plin iz tih destinacija je gotovo nemoguće globalno prenijeti klasičnim plinovodima i zato su na važnosti dobili LNG terminali jer se plin transportira u tekućem stanju", ističe Antunović. Za projekt LNG terminala na Krku kaže da ima itekakvu tržištu, ali i stratešku važnost, kako za samu Hrvatsku, tako i za čitavu središnju i istočnu Europu. "Cijena plina u istočnoj Europi je 15-20 posto veća od one koju plaćaju potrošači u zapadnoj Europi. Razlog je što na Zapadu postoji veća konkurencija i više dobavnih pravaca pa je i cijena povoljna.

Na Istoku mnogi uvelike ovise o ruskom plinu, a što stvara monopol na tržištu. LNG projekti mogu itekako promijeniti tu situaciju", pojašnjava čelnik LNG Hrvatska. Dodaje da se procjenjuje da u ovoj regiji središnje i jugoistočne Europe postoji potreba za 38 milijardi kubnih metara plina, a ako se tu još dodaju Italija i Ukrajina, to raste i na 100 do 200 milijardi kubika. Zbog svega toga Antunović očekuje da će u narednom razdoblju potražnja za LNG-om rasti, a što će dovesti do pada cijeni plina iz tog izvora, a što će u konačnici i projekt na Krku učiniti nužnim i konkurentnim.