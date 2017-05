"Dinamu ćemo naplaćivati najam Maksimirskog stadiona"

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika Zagreba koalicije Zagreb je naš!, Nova ljevica, ORaH, Radnička fronta i Za grad, u intervjuu za Hinu najavljuje prestanak financiranja Dinama, jeftine, dostupne i visokokvalitetne komunalne i javne usluge, brži i kvalitetniji javni prijevoz, te tvrdi da je nekoliko puta uhićen po nalogu gradonačelnika Milana Bandića za kojeg kaže da je na slučaju parka na Savici "razbio zube".

Koji su Vaši projekti za četverogodišnji mandat ako Vam Zagrepčanke i Zagrepčani ukažu povjerenje na predstojećim izborima?

Naš predizborni program sa 16 tematskih područja je objavljen na internetskoj stranici zagrebjenas.hr i do 3. svibnja su sve mjere iz tog programa građani mogli komentirati i prioritizirati što je politička inovacija u Hrvatskoj. Time dokazujemo kako doista želimo da građani suodlučuju, a ne da to bude samo predizborna retorika kao kod drugih protukandidata. Imam 10 prioriteta koje bih izdvojio. Snizit ćemo cijenu vode za kućanstva kroz reviziju štetnog ugovora o pročišćavanju otpadnih voda; zatvoriti odlagalište otpada Jakuševec i uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja otpada "na kućnom pragu". Ubrzat ćemo tramvajski prijevoz te proširiti tramvajsku mrežu. Također, izgradit ćemo 12 novih tipskih i modularnih gradskih vrtića jer je sada u vrtićima

smještena četvrtina djece više nego što dopušta pedagoški standard. Omogućit ćemo suodlučivanje na razini kvartova o prostornom planiranju i barem 20 posto udjela gradskog proračuna preusmjeriti na vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i omogućiti građanima da odlučuju o prioritetnim komunalnim projektima. Uvest ćemo "zelenu" javnu nabavu u svim gradskim ustanovama i poduzećima kako bi se potaknula potrošnja lokalno proizvedene hrane i drugih proizvoda iz okolice Zagreba. Otvorit ćemo manju bolnicu u Novom Zagrebu jer tamo živi više ljudi nego u Osijeku, a nemaju niti jednu veću zdravstvenu ustanovu. Osnovat ćemo fond za poticanje društvenog poduzetništva te podržati "zelenu" industrijalizaciju, posebice proizvodnju obnovljivih izvora energije. Po kvartovima ćemo osigurati više kulturnih sadržaja kroz revitalizaciju kvartovskih centara za kulturu.

Financiranje GNK Dinama uvjetovat ćemo poštivanjem Zakona o sportu jer Dinamo ne objavljuje financijska izvješća, i poštivanjem Zakona o udrugama jer nema demokratsko ustrojeno upravljanje. Dok se ne uspostavi model jedan član - jedan glas Dinamo iz gradskog proračuna neće dobiti ni jednu kunu, a i tada ćemo financirati samo omladinsku školu. Sada Zagrepčani plaćaju Dinamu i devet milijuna kuna za režije za Maksimirski stadion koji je u gradskom vlasništvu, a Dinamo ima godišnje prihode od oko 500 milijuna kuna od različitih transfera igrača čime dobro zarađuje obitelj Mamić. Naplaćivat ćemo Dinamu i najam Maksimirskog stadiona koji je u gradskom vlasništvu, a ušteđeni novac usmjeriti u razvoj infrastrukture za rekreativni sport, posebice za djecu.

Po čemu se razlikujete od svojih protukandidata?

Za razliku od mnogih protukandidata imam 15 godina znanja i bavljenja gradskim temama, među ostalim i kao predsjednik Zelene akcije što sam bio do 2012. Borio sam se s radnicama Kamenskog, stanarima urušene Kupske ulice, s građanima na Cvjetnom trgu i Varšavskoj ulici. Mi gradimo politiku odozdo, s razine kvartova. Kao koalicija izlazimo na izbore na sve četiri razine - za gradonačelnika, Gradsku skupštinu, za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. Želimo unijeti novu energiju kao progresivne političke snage jer smatramo da je SDP u rasulu i da ne može odgovoriti izazovima suvremene ljevice. Jako nam je važna i rodna ravnopravnost, pa je tako naša lista za Skupštinu jedina koja ima "ciferšlus model" prema kojem se izmijenjuju kandidatkinje i kandidati, sve do 51. mjesta, a ne kao neki koji na listu stavljaju kandidatkinje na zadnja mjesta. Našim ulaskom u Gradsku skupštinu će se po prvi put u politiku uključiti nekoliko stotina visokoobrazovanih mladih ljudi koji su aktivni u platformi, što će potpuno promijeniti tijek politike u gradu, a nadamo se, i šire.

Što Vam je prioritetni cilj, za što ćete se zalagati ako vas Zagrepčani izaberu?

Prije svega za jeftine, dostupne i visokokvalitetne komunalne i javne usluge, jer mislimo da su one najbitnije za kvalitetu života građana. Prioritet nam je pojeftiniti cijenu vode za kućanstva jer se utrostručila u zadnjih 16 godina, a prvenstveno zbog štetnog ugovora o pročišćavanju otpadnih voda koji je Grad Zagreb sklopio do 2028. godine. Taj ugovor omogućuje gotovo 50 posto dobiti godišnje za nekoliko privatnih poduzeća. Zaustavit ćemo i iracionalno upravljanje vodom jer iz vodoopskrbnih cijevi u Zagrebu godišnje iscuri oko 50 posto vode. Povećat ćemo dostupnost pitke vode u javnim prostorima i gradskim ustanovama jer nema smisla da imamo vodu koja je vrlo kvalitetna, a građani moraju kupovati skupu, flaširanu vodu. Konačno ćemo zatvoriti odlagalište otpada Jakuševec. To je trebalo odavno napraviti jer se nalazi u prevelikoj blizini kuća i najveće je zagrebačko brdo južno od Save - spomenik rastrošnosti budući da tamo godišnje bacimo oko 150 milijuna kuna vrijednih sirovina koje bi mogli prodati na burzi otpada. Prvo ćemo za nekoliko mjeseci izgraditi halu oko kompostane koja je najveći izvor smrada s Jakuševca. Uspostavit ćemo sustav odvojenog prikupljanja otpada na "kućnom pragu" kroz tri kante – za kuhinjski otpad, za suhe reciklante te za mješoviti komunalni otpad i samo će se za posljednji plaćati usluga odvoza otpada i to prema količini. Izgradit ćemo postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada bez spaljivanja. Deset godina sudjelovao sam u sprječavanju gradnje spalionice u čemu se uspjelo. Da se izgradila bili bismo u puno većem problemu, a ovako imamo još šansu stići rokove EU o odvajanju otpada do 2020.

Kako namjeravate riješiti problem prometa u Zagrebu?

Apsolutni prioritet će nam biti javni prijevoz koji mora biti brži i kvalitetniji. Tramvajska mreža mora se proširiti jer više od 16 godina nije izgrađen ni jedan metar pruge. Prvo moramo unaprijediti ovo što imamo, a nakon toga vidjeti studije vezano za podzemnu željeznicu. Provest ćemo fizičko odvajanje žutih traka tj. tramvajskih koridora, te destimulirati dolazak automobila u strogi centar grada. Bolje ćemo integrirati željeznički promet i izgradnjom novih stanica na okretištima tramvaja i autobusa, primjerice na Savskom mostu i Črnomercu. Što se tiče biciklističkog prometa to je sve sada improvizacija jer nema "s" od strategije. Za rješenje automobilskog prometa predlažemo nekoliko podvožnjaka ispod željezničke pruge, u smjeru sjever-jug, te konačno napraviti Šarengradsku i time rasteretiti Savsku. Zagreb se ponaša poput pijanog milijardera i uopće ne koristi EU fondove za infrastrukturne projekte. Jedini infrastrukturni projekt financiran strukturnim fondovima je Zoološki vrt. Odgovorno tvrdim da je to zato što se rigorozno kontroliraju troškovi EU projekata pa novac ne može otići u krive džepove.

Vi ste se kao kandidat za gradonačelnika pridružili i incijativi "Čuvamo naš park" u parku Trnjanska Savica?

Tamo sam i objavio kandidaturu za gradonačelnika, jer je to postalo mjesto simboličke pobjede građana nad gradonačelnikom koji su sudskim putem uspjeli spriječiti gradnju crkve u tom parku. Međutim, nekoliko tjedana kasnije gradonačelnik se odlučio osvetiti te preko noći ostvariti svoju ideju kako taj park treba izgledati. Nedopustivo je da o tome odlučuje gradonačelnik, a ne stanovnici kvarta koji će taj park koristiti. Gradonačelnik je nakon otpora stanovnika čak i režirao kontraprosvjed na kojem su sudjelovali vodeći ljudi iz Gradske uprave i njegove stranke, a nakon toga i nelegalnu anketu koja mu nije uspjela jer je incijativa skupila puno više potpisa stanovnika Savice nego što je sudjelovalo u Bandićevoj anketi. Gradonačelnik je na Savici razbio zube.

Što mislite o svojim protukandidatima?

Na Milana Bandića se nemam što osvrnuti, jer sam nekoliko puta uhićen po njegovom nalogu, no, konačno je kraj njegovoj vlasti. Bruna Esih nije moj svjetonazor i nikad je nisam čuo da priča o gradskim i komunalnim temama, kao niti Dragu Prgometa, Marka Sladoljeva i Ivana Lovrinovića. Anka Mrak Taritaš je bila pročelnica Gradskog zavoda za planiranje za vrijeme Bandićeve administracije, a iza njezine stranke - HNS-a, stoji građevinski lobi. Sandra Švaljek je išla s Bandićem na izbore poslije svih kaznenih prijava i afera. Švaljek i Mrak-Taritaš su najozbiljnije protukandidatkinje, no, mislim da neće donijeti pravi zaokret u razvoju grada. Sve je to samo preslagivanje postojećih političkih opcija, kako u Zagrebu, tako i na nacionalnoj razini. Naša politička platforma zove se Zagreb je naš!, a to znači da ovaj grad pripada svim njegovim stanovnicima, a ne političkim i ekonomskim moćnicima.