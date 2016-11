'Mi diktiramo tempo i smjer kojim industrija vjenčanja ide'

Foto: foto press

Industrija vjenčanja jedna je od kreativnih dijelova gospodarstva koje, posebice u vremenima ekonomske krize, među prvima može osjetiti poteškoće. S obzirom na to da se ljudi u trenutcima ekonomskih nedaća prvo odriču luksuza, modne i kreativne industrije trebaju pokazati iznimnu fleksibilnost kako bi opstale. Stoga smo s vlasnicom i direktoricom tvrtke Kreativna komunikacija koja posluje pet godina, Deom Olup, porazgovarali o tome kakvo je trenutno stanje na tržištu, što su do sada sve preživjeli te što očekuju od budućnosti.

Kako tvrdi Olup, prije pokretanja tvrtke radno je iskustvo stekla u tržišnim komunikacijama i to u svim relevantnim medijima, od radija do televizije, pa preko glossy časopisa i tjednih novina. Također, u sadašnjem joj je poslu pomoglo i prethodno iskustvo rada u velikim i srednje velikim korporacijama koje se pokazalo iznimno važnim u poslovnom i uspjehu tvrtke Kreativna komunikacija. Radeći ponajviše u srednjem i visokom menadžmentu upoznala sam sve segmente nužne za kvalitetno poslovanje, njihove specifičnosti kao i važnost kreativne, dinamične komunikacije. Tako je i nastao naziv tvrtke koja se primarno bavi tržišnim komunikacijama, no u sklopu tvrtke imamo i jedan projekt koji smo pokrenuli u vrijeme najteže recesije - Wedding City pojasnila je za Poslovni dnevnik vlasnica. Naime, riječ je o velikoj trgovini s vrhunskim modnim artiklima za vjenčanja i svečanosti koji je prvotno osmišljen kao izvor dodatnih prihoda. . Vrijeme je pokazalo da će ideja postupno, i to zahvaljujući pravilnom upravljanju, dobrom tržišnom nastupu te kreativnosti djelatnika, dosegnuti sam vrh ne samo na domaćem, već i regionalnom tržištu. Tu je i sajam Wedding Expo čije deseto izdanje pripremamo za veljaču 2017. godine. Uz sajam izdajemo i magazin koji nam je još jedna komunikacijska platforma dodala je Olup.

No, što je bio ključ tržišnog opstanka i u ekonomski najturbulentnijim vremenima? Dobili smo odgovor da je ključan dobar odnos s ljudima i tvrtkama koje se bave industrijom vjenčanja ili jednim od segmenata tog posla. Iz Kreativnih komunikacija poručuju i da nastoje biti korak ispred svih, jer samo tako mogu ponuditi kvalitetnu uslugu. Usto, kažu i da su jedini koji se bave i komunikacijama što je ujedno i njihova najveća prednost. Postali smo važan čimbenik u industriji vjenčanja, te možemo reći da diktiramo tempo i smjer kojim ide ova industrija. Imamo salon, dvaput godišnje organiziramo sajam, izdajemo časopis, snimamo kampanje, organiziramo modne revije i niz evenata. Tu je i vlastiti modni brend Ana Milani koji se već predstavio na inozemnom tržištu nastavila je sugovornica.

Tvrtka je ujedno i dobitnica Bisnodeova certifikata bonitetne izvrsnosti, što smatraju potvrdom da je njihov trud da posluju korektno i transparentno bez obzira na ne uvijek ugodnu poduzetničku klimu. Iz Kreativnih komunikacija poručuju da je certifikat nose ponosno, dok poslovnim partnerima i kupcima pružaju znak ispravnog i kvalitetnog poslovanja. Spomenula bih da sto posto naših kadrova (barem zasad) čine žene, pa tako potvrđujemo sve snažniji glas o ženskom poduzetništvu kao jednom od snažnih generatora gospodarstva istaknula je ponosna vlasnica.

Na kraju je dodala i da prepreka u poslovanju uvijek ima, te da jedan od većih problema predstavljaju sivo gospodarstvo i rad na crno koji uništava tvrtke koje svoje obaveze uredno izvršavaju. Siva ekonomija jako šteti onima koji posluju sukladno zakonu i trebalo bi sve koji tako rade natjerati da legaliziraju poslovanje te preuzmu obveze koje svi mi ostali imamo zaključila je Dea Olup.