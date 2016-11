Digitalna (R)evolucija tiče se svih – digitalizacija poslovanja imperativ je za sve industrije i tvrtke

Foto: foto press

Na konferenciji Digitalna (R)evolucija u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca koja je okupila više od 300 sudionika govorilo se o izazovima i prilikama koje tehnološke promjene donose današnjem poslovanju i tvrtkama koje posluju u Hrvatskoj. Glavna poruka sudionika konferencije je da promjene koje su uvjetovane razvojem tehnologija zahvaćaju sve industrije i da se tvrtke koje žele biti i ostati uspješne moraju prilagoditi digitalnom vremenu.

Istraživanje „Digitalni indeks hrvatskog gospodarstva“ koje je konzultantska tvrtka A.T. Kearney tijekom ljeta provela u suradnji s HUP-om u više od 200 hrvatskih poduzeća pokazalo je da više od 70 posto tvrtki ima digitalnu transformaciju na svom dnevnom redu. Oko četvrtine poduzeća digitalnu strategiju ima zacrtanu u samostalnom dokumentu ili kao dio cjelokupne strategije poduzeća. U 82 posto tvrtki koje su sudjelovale u istraživanju, digitalizacija je trenutno odgovornost jednog ili više članova uprave. Za očekivati je da će u naredne tri godine ova brojka rasti na 85 posto.

„Pojava novih tvrtki i poslovnih modela temeljenih na digitalnim platformama donosi snažne potrese i promjene u pojedine industrije. Čak i ako nisu suočene s pojavom ovakvih izazivača sve su industrije već sada na ovaj ili onaj način zahvaćene digitalnim promjenama. Nove tehnologije i platforme donose brojne mogućnosti ne samo za pokretanje novih projekata i tvrtki već i za unapređenje postojećih. Kao i sa svim drugim promjenama, oni koji su najuspješniji na tržištu i žele zadržati svoje pozicije prvi kreću s digitalizacijom. Organizacijom ove konferencije željeli smo ukazati na prilike i mogućnosti koje se kroz snažniju digitalizaciju mogu otvoriti hrvatskim tvrtkama i gospodarstvu te potaknuti i tvrtke i državne institucije da ubrzaju digitalnu transformaciju i počnu intenzivnije koristiti sve prednosti koje ona donosi“, kazao je glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

U uvodnom obraćanju sudionicima konferencije potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Matina Dalić suglasila se da važnost digitalne transformacije moraju prepoznati i poduzetnici i država. „Poduzetnici moraju predvoditi digitalnu transformaciju, a državna tijela ih u tome trebaju podržavati. Osnivanjem Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Vlada je pokazala da prepoznaje njezinu važnost i zadaća toga ureda bit će upravo osmišljavanje programa koji će pomoći poduzetnicima i gospodarstvu u digitalnoj transformaciji te time i korištenju svih prilika koje ona donosi“, kazala je Dalić.

O digitalizaciji europskog gospodarstva govorio je Marcus J. Beyrer, glavni direktor Business Europe. „Digitalizacija više nije opcija već nužnost za europske tvrtke da bi bile globalno konkurentne. I to vrijedni za sve tvrtke, od onih najmanjih do multinacionalnih korporacija. Ne možemo biti zadovoljni sadašnjom brzinom i opsegom digitalizacije u Europskoj uniji jer podaci govore da samo 1.7 posto tvrtki u cijelosti koristi digitalne tehnologije dok njih 41 posto to uopće ne čini. Vlade na nacionalnim razinama moraju aktivno poticati na digitalizaciju, primjerice donošenjem nacionalnih strategija kao što je njemačka Industrie 4.0, koje potiču i koordiniraju digitalizaciju između industrija. Kreatori nacionalnih politika moraju digitalnoj transformaciji pristupiti holistički i uključiti je u sve buduće nacionalne inicijative“, poručio je, uz ostalo, Beyrer.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici nekih od najuspješnijih hrvatskih start-upa i digitalnih tvrtki kao što su Farmeron, Oradian, STEMI i Photomath, ali i drugih uspješnih tvrtki koje digitaliziraju svoje poslovanje poput Agrokora, Badela 1862, Erste banke, PBZ-a, Podravke. Zaključno, možemo reći kako je digitalizacija neizostavan dio poslovanja bez koje tvrtke ne mogu postići konkurentnost koja je potrebna u današnjem vremenu. Potrebno je postaviti ciljeve digitalne transformacije te revidirati svoj poslovni i tehnološki sustav kako bi ona bila moguća.