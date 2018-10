'Digitalna i održiva ekonomija treba biti cilj čovječanstva inače nećemo opstati'

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Domaćin je grad Rabac, a na ovoj paperless konferenciji zahvaljujući tvrtki AKD koja je napravila aplikaciju specijalno za ovu potrebu publika može aktivno sudjelovati i u panelima i predavanjima.

˝Digitalizacija je bitna čimbenik današnjeg gospodarstva i digitalno gospodarstvo raste sedam puta brže od bilo kojeg drugog gospodarstva. Istarska županija želi biti usmjerena isključivo na pametna rješenja , sredine i gradove kako bi postali pametnom regijom˝, poručila je na otvorenju Sandra Čupić Kuhar, zamjenica istarskog župana.

Kako ističe potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, premda zvuči kao science fiction, četvrta industrijska revolucija je već tu.

˝Učinkovita integracija je ključna za Hrvatsku, i država treba biti pokretač iako to do sada nije bila. Puno toga birokratiziramo i na tom polju su nam potrebne promjene. Pripremamo niz rasterećenja za IT sektor i telekome, a izazov nam je digitalizacija javne uprave, nabave i pravosuđa te našeg sustava obrazovanja što ćemo postići zahvaljujući sredstvima EU˝, objašnjava Tolušić.

Da je pojam digitalizacije mnogima i dalje stran složio se i organizator konferencije ministar Darko Horvat . ˝Stvari se događaju sporo, no događaju se. Bez ljudi i dobrih timova ništa se ne događa, a mi smo dionici tih procesa i njima trebamo upravljati˝, kaže Horvat.

Navodi kako trenutni rade na umrežavanju šest državnih institucija kojim će pokrenuti i olakšati poslovanje Hrvatskoj. ˝Samo provjerena i održiva rješenja nam pomažu da se približimo onima na vrhu ljestvice. Radimo studije i strategije da bismo kroz zajedničku europsku blagajnu sve naše projekte gradili sredstvima iz strukturnih fondova. Želimo nešto što se u Hrvatskoj ne događa, no treba željeti pa će se i dogoditi˝, zaključuje Horvat.

O mogućnostima plavog rasta u digitaliziranom održivom energetskom gospodarstvu govorio je prof. Eicke R. Weber, potpredsjednik ISES-a, Međunarodnog društva za solarnu energiju i predsjednik BEARS-a, Obrazovnog saveza za istraživanje sveučilišta.

˝Digitalna I održiva ekonomija treba biti cilj cijelog čovječanstva inače nećemo opstati, a kako bi olakšali put prema tome trebamo tehnologiju I rješenja koja će nas usmjeriti prema boljitku. Idućih 20-25 godina će biti interesantno jer će ulaganja u tehnologiju biti nevjerojatna. Ulazimo u vrijeme kada će nam tehnologija biti osnova u nabavi I proizvodnji energije na razini Europe, a uz pametnu potrošnju osim što ćemo ostvariti uštede stvorit ćemo i nove modele poslovanja˝, tvrdi Weber.

Prof. Joško Lozić, viši predavač na Tehničkom veleučilištu održao je predavanje Digitalna ekonomija istaknuvši kako je u svemu tržište ipak ključno neovisno o stoljeću i vremenu.

˝Digitalna ekonomija I postindustrijsko doba jest zapravo ekonomija dijeljenja, ekonomija platform. Proizvodi se ne prodaju, ne skladište se nego se iznajmljuju. Tek kada zaboravite sve što znate o industriji možete razumjeti digitalnu ekonomiju˝, zaključuje Lozić.