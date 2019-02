Darko Milinović zaposlio sina prijatelja i suradnika

Foto: Filip Kos / Pixsell

Ličko-senjski župan Darko Milinović smijenio je s čela Lika cesta Josu Vrkljana i u upravu te tvrtke u većinskom vlasništvu Ličko-senjske županije postavio Milana Kolića i Ivana Kotvicu.



Novi predsjednik uprave Lika cesta Kolić je bivši HDZ-ov gradonačelnik Gospića i Ličko-senjski župan koji je stao na stranu Milinovića kad se on sukobio s vrhom stranke nakon čega je izbačen iz HDZ-a.



Kolić slovi kao desna Milinovićeva ruka u Lici. Novi član uprave Ivan Kotvica je pak sin Emila Kotvice, Milinovićeva prijatelja s kojim dijeli strast prema motociklima. U Nadzorni odbor Lika cesta župan je pak imenovao Ivicu Čačića Kockara, jednog od utemeljitelja HDZ-a.



Župan ima te ovlasti



Milinović je kadrovske promjene u tvrtki koja ima prihode od 52 milijuna kuna godišnje proveo u vrijeme predizborne kampanje u Ličko-senjskoj županiji koju uskoro čekaju izvanredni izbori za Skupštinu koja je raspuštena jer nije podržala proračun za ovu godinu koji je predložio župan. Vlada je stoga za povjerenika za tu županiju sredinom siječnja imenovala Budimira Peranića.



On nam je pak kazao da župan, prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, ima ovlasti za imenovanje i razrješenje predstavnika županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je županija osnivač.



Pri tome županijska skupština može dati prijedlog županu za imenovanje, a on taj prijedlog može prihvatiti ili ne. Peranić kaže da je Milinoviću poslao prijedlog imenovanja za Lika ceste, i to da uprava i Nadzorni odbor ostanu u starom statusu.



Ličko-senjska županija većinski je vlasnik Lika cesta, s udjelom od 52 posto, a ostalo je u vlasništvu bivših i sadašnjih zaposlenika. Josu Vrkljana, koji u Lika cestama radi već 20 godina, u kolovozu 2018. godine Milinović je postavio za v.d. direktora Lika cesta nakon što je tadašnji direktor Željko Devčić dao ostavku.



Kolića je pak za pomoćnika direktora te tvrtke župan postavio još potkraj 2017. Predsjednik HDZ-a Ličko-senjske županije Marijan Kustić, koji je bio Milinovićev protukadnidat za tu funkciju prije nego što je on izbačen iz stranke, pita se zašto se išlo u smjenjivanje u Lika cestama mjesec dana prije izbora za županijsku Skupštinu.



– Stanje u tvrtki nije bilo alarmantno, dapače, bilo je dobro. A to pokazuje zašto se išlo baš sad u smjenjivanja – kaže Kustić. Predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić pak smatra da se u slučaju Lika cesta radi o političkom uhljebljivanju.



– Ne vidim drugog razloga za smjene osim da se dokopa novca za predizbornu kampanju. Lika ceste su pod vodstvom Vrkljana širile poslove, povećale prihode i smanjile rashode – kaže Stanić.



Svi su članovi HDZ-a



Milinović nam je pak kazao da novi društveni ugovor Lika cesta koji je potvrdio Trgovački sud, definira da direktora bira Skupština društva, a ne kao dosad Nadzorni odbor. Kaže da je taj društveni ugovor promijenjen prije mjesec i pol ili dva. Poručio je i da je bilo više prijedloga te da je Skupština tvrtke većinom glasova odlučila.



Za Kotvicu je kazao da mu je drago da je mladi inženjer prometa dobio priliku da pokaže svoje kompetencije. No Milinović tvrdi da prijateljski odnosi nemaju veze s imenovanjima u Lika cestama. Tako kaže da mu je i Vrkljan bio prijatelj i da je bio čak protiv njega u unutarstranačkoj borbi u HDZ-u pa ga je ipak bio postavio za v.d. direktora.



– Da su tve promjene provedene nakon izbora, bila bi ista priča – odgovora Milinović na prozivanja zašto je novu upravu postavio neposredno prije izbora te napominje da su svi ti ljudi članovi HDZ-a.