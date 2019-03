Darko Horvat: Minus Uljanika je puno veći nego što se do sada znalo

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Brojke, odnosno minusi vezani uz poslovanje Uljanika ne izgledaju dobro, one su puno veće od svega onoga što je do sada bilo stavljeno na papir, rekao je u srijedu ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Na novinarsko pitanje planira li se sastati sa sindikatima Uljanika, kazao je da će takvog sastanka biti, no da i za sastanak sa sindikatima, ali i s Upravom Uljanika, odnosno Tomislavom Debeljakom, mora imati pripremljenu analitiku.

"Jer, ono što je sada na stolu, te brojke, ne izgledaju dobro. One su puno veće od onoga što je dosad uopće na papir bilo stavljeno. Moramo znati što su grijesi prošlosti, što je zatečeno stanje da bih ja onda mogao imati čist obraz i tražiti od gospodina Debeljaka bilo kakvu aktivnost vezanu uz nastavak brodogradnje", rekao je Horvat.

Upitan ima li Debeljak uopće kapaciteta za borbu s takvim minusima, koji su očito puno veći od očekivanih, odgovorio je da mu je Debeljak predočio pismo namjere jedne banke koja je spremna financirati ono što Vlada od njega u ovom trenutku očekuje.

"Kakve će on garancije dati banci i hoće li u trenutku kada se to treba dogoditi banka pristati na takve zahtjeve, odnosno na takav kolateral, to je u ovom trenutku problem gospodina Debeljaka", tvrdi ministar.

Zamoljen za stav vezan uz riječi premijera Plenkovića koji neki dan nije odbacio mogućnost da Vlada sufinancira dugove Uljanika, istaknuo je da on ne može natjerati Debeljaka da zajedno s državom participira u sanaciji dugova.

Dodao je kako se od Debeljaka traže garancije da je u mogućnosti završiti brodove koji su u fazi visoke gotovosti, kako bi vratili jamstva koje je država za te brodove dala, a to je otprilike oko 1,8 milijardi kuna, koje, kako je rekao, "kao mač vise nad glavom državnom proračunu".

Dodao je da će brojke o tome koliko bi u konačnici mogao koštati sanacijski proces i faza restrukturiranja u odnosu na eventualnu stečajnu proceduru, imati u sljedećih nekoliko dana, te da će se tek tada vidjeti kakve su mogućnosti.