Danas se zatvara cestovni i tramvajski promet u pojedinim dijelovima Zagreba

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrebačka policija priopčila je da će u nedjelju, 8. rujna 2019. godine s početkom u 18.30 sati održati će se 3. humanitarna atletska utrka pod nazivom „UNICEF - Mliječna staza“.

Zbog održavanja atletske utrke za sav promet će se zatvoriti:



• Šubićeva ulica - na dijelu od Kvaternikovog trga do Martićeve ulice u vremenu od 17.30 do 20.30 sati;



• Šubićeva ulica - od Zvonimirove ulice do Martićeve ulice, zatim Martićeva ulica istočno od Derenčinove ulice, Ulica Filipa Grabovca, Tuškanova ulica, Heinzelova ulica od Martićeve ulice do Zvonimirove ulice, Zvonimirova ulica istočno od Heinzelove ulice, Kennedyjev trg i Ulica Divka Budaka do Krešićeve ulice, u vremenu od 18.15 do 20 sati;



• tramvajski promet na dijelu Kvaternikov trg - Šubićeva ulica, u vremenu od 17.30 do 20.30 sati te po Zvonimirovoj ulici od okretišta Borongaj do Heinzelove ulice, u vremenu od 18.15 do 20.00 sati.