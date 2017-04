Damir Novotny: Dobavljači Konzuma su previše bili izloženi poslovanju Agrokora

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za ekonomskog analitičara Damira Novotnyja blokada računa Francka predstavlja veliko iznenađenje, a govori da se nelikvidnost Konzuma i Agrokora prelijeva na dobavljače koji u ovome trenutku nemaju alternative, te procjenjuje da je kriza u Agrokoru strateška te da će imati velik utjecaj na hrvatsko gospodarstvo.

"Ako je točna vijest da je jutros blokiran račun Francka, to je za mene veliko iznenađenje jer je to jedna vrlo solidna kompanija koja je očito imala previše potraživanja prema Agrokoru, prije svega Konzumu kao distributivnom kanalu. Na taj se način negativan učinak nelikvidnosti Konzuma prelijeva i na njegove dobavljače koji u ovom trenutku nemaju alternative.

Oni koji imaju alternative, koji traže alternativne kanale, ili koji posluju izvan Hrvatske, ti se nalaze u nešto povoljnijem položaju", ocijenio je Novotny.

Prema podacima Fine, blokirani su računi Francka, Agrofructusa i AWT Internationala. Iz Francka i Agrofructusa poručili su da uskoro očekuju deblokadu računa.

Novotny je istaknuo da je problem to što su mnogi hrvatski proizvođači, prije svega dobavljači Konzuma, ali i ostalih Agrokorovih poduzeća, previše bili izloženi poslovanju Agrokora. Kako je ocijenio, ti su se proizvođači vezali za Agrokor više nego što se to smjelo dogoditi u poslovnom smislu i sada, nažalost, dijele sudbinu nelikvidnosti Agrokora.

Oko sudbine potraživanja malih dobavljača koncerna, OPG-ova i obrta, Novotny jeistaknuo nekoliko problema.

"OPG-ovi i mali dobavljači su na žalost često dobavljali preko otkupljivača, primjerice onih koji su bili povezani s Agrokor Grupom, kao što je Agrofructus i pitanje je kako njih uključiti u cijeli proces. To bi značilo da bi se cijeli taj proces trebao proširiti i na te satelitske kompanije koje su bile u funkciji Agrokorovog poslovanja, a koje nisu dio grupe Agrokor", tvrdi Novotny.

Dodaje da se ne radi samo o pitanju sudbine Agrokora nego i opstanku tih malih dobavljača. Novotny smatra da oni jednostavno neće moći opstati bez odgovarajuće zaštite od strane nekog zakonskog okvira ili tima za restrukturiranje.

Osvrnuvši se na jučerašnje predstavljanje čelnika za restrukturiranje Agrokora Antonia Alvareza III i njegova tima, Novotny smatra da su ostavili dobar dojam.

"Vidi se da ljudi znaju o čemu govore, da su proučili situaciju, da razumiju da će to biti težak posao s kakvim se oni do sada vrlo vjerojatno nisu susreli. Agrokor posluje na nekoliko malih tržišta koja imaju svoje regulatorne okvire. Isto tako, previše je zainteresiranih strana direktno i indirektno, ima tu dosta i političkog utjecaja, tako da će to za njih biti veliki izazov", ocjenjuje.

Novotny ističe dva bazična scenarija utjecaja Agrokorove krize na hrvatsko gospodarstvo.

Prvi scenarij je da se napravi restrukturiranje u okviru zakona, Novotny se zalaže za zakonski okvir koji već postoji, koji regulira predstečajne nagodbe te da se postignu nagodbe između poduzeća, Agrokora, odnosno svih povezanih strana s bankama. To bi, po njemu, bilo najsretnije rješenje.

"Međutim, ne treba širiti iluziju da će sve biti onako kako je bilo prije ove duboke financijske krize u Agrokoru, jer to nije samo kriza Agrokora, to je strateška kriza koja se prelijeva na cijelo hrvatsko gospodarstvo", smatra on.

Dodaje kako je, srećom, Hrvatska u međuvremenu ušla u EU, pa jača izlaz na strana tržišta, a mala i srednja poduzeća traže neki drugi izlaz. Kako ističe, dobavljači će se mora okrenuti drugim kanalima, kao i mali OPG-ovi, koji ne mogu čekati da se godinu i pol ili dvije godine ova kriza raspetljava.

"Kriza Agrokora na kraju možda bude pozitivan šok za hrvatsku ekonomiju, koja se uzdala u domaće tržište. Moraju se tražiti neka rješenja izvan domaćeg tržišta. To će mali i srednji, doduše, napraviti teže nego veliki. U svakom slučaju učinak krize u Agrokoru bit će velik za hrvatsku ekonomiju", zaključio je Novotny.