Dalmacijavino više neće proizvoditi svoj Pelinkovac i Travaricu

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tvrtka Badel 1862 preuzima jaka alkoholna pića od Dalmacijavina, čije će brendove proizvoditi u svojim pogonima u tvornici Vinoploda u Šibeniku, dok će se Dalmacijavino u potpunosti fokusirati na vina i Pipi, objavljeno je u srijedu iz Badela 1862.

"Badel 1862 postigao je konačan dogovor s Dalmacijavinom o preuzimanju intelektualnog vlasništva nad brandovima jakih alkoholnih pića te poznate splitske tvrtke", navodi se u priopćenju.

Ugovor je sklopljen 15. siječnja, ističu iz Badela 1862 iz kojeg ne navode vrijednost transakcije.

Najavljuju da će Badel uskoro krenuti u proizvodnju brandova jakih alkoholnih pića Dalmacijavina u svojim pogonima u tvornici Vinoploda u Šibeniku, čime se proizvodnja i punjenje tih brandova ponovno u potpunosti vraća u Dalmaciju.

"Preuzimanjem Pelinkovca, Travarice, Orahovca i ostalih brandova Dalmacijavina, Badel 1862 kao najveći proizvođač jakih alkoholnih pića na hrvatskom tržištu dodatno učvršćuje svoju poziciju", ističe se u priopćenju.

Iz Badela 1862 naglašavaju kako su ponosni što u svoj asortiman dobivaju niz kvalitetnih renomiranih proizvoda. "Nalazimo se u ciklusu u kojem nam je cilj nastaviti s oporavkom i jačanjem domaće proizvodnje alkoholnih pića u kojoj Hrvatska ima vrijednu tradiciju i znanje. Nakon preuzimanja Vinoploda, ovaj posao s Dalmacijavinom bio je logičan nastavak, čime smo spojili najveći dio proizvodnje jakih alkoholnih pića i postali ozbiljan igrač i na međunarodnom tržištu", ističu iz Badela 1862.

Prenose kako je poslom zadovoljan i direktor Dalmacijavina Luka Diel Zadro, koji objašnjava da je Badel 1862 preuzeo brendove jakih alkoholnih pića, dok sva infrastruktura, počevši od pogona, podruma, skladišta ostaje u vlasništvu Dalmacijavina.

"Smatram da je ovo velika stvar za hrvatsku industriju alkoholnih pića u kontekstu zajedničke borbe protiv uvoza. Badel 1862 ima veliku ambiciju i interes nastaviti prodavati kvalitetne brandove Dalmacijavina, koji su se do sada teže prodavali u Zagrebu i ostatku Hrvatske. Njihova veličina i prodajna mreža im omogućava nešto što manjim igračima na tom tržištu nije moguće. To znači da će Badel 1862 rasti, a to može biti samo dobro i za sektor i za tržište. Drago mi je da se naša industrija konsolidira. Mala smo država s previše uvoza i zato su ovakve akvizicije domaćih tvrtki pozitivne", kaže Luka Diel Zadro.

U priopćenju se prenosi i kako je čelni čovjek Dalmacijavina, govoreći o daljnjim planovima više od 70 godina stare dalmatinske tvrtke koja je preko dva desetljeća vegetirala i propadala, rekao kako od preuzimanja te tvrtke ne miruju i kako se svaki potez koji su povukli pokazao dugoročno ispravnim.

"Radimo na tome da Dalmacijavino posluje pozitivno, osnažuje svoje brandove i širi se na tržišta na kojima do sada nismo bili. Ova promjena nam otvara mogućnost da se snažnije fokusiramo na vina i Pipi u kojima vjerujemo da imamo dugoročno konkurentnu priču", ističe Luka Diel Zadro.

Pritom navodi kako su nedavno bili na sajmu u Šangaju i u razgovoru su s puno kineskih firmi, a sada su i na sajmu u Berlinu.

Sljedeće godine brend Pipi slavi 50. rođendan, a čelnici tvrtke vjeruju da će to obilježiti na dostojan način. "Imamo veliku perspektivu, osobito na stranim tržištima te i na tome sada radimo intenzivnije nego ikad", ističe Luka Diel Zadro.