Daljnja isporuka lijekova bolnicama isključivo je u rukama Vlade RH

HUP-Koordinacija veledrogerija obavještava javnost kako su veledrogerije iscrpile kreditne linije za nabavu lijekova bolnicama.

Ukupan dug bolnica prema četiri najveće veledrogerije na dan 31.12.2018 iznosio je 2,2 milijarde kn od čega je 85 % dospjeli dug. Uz izniman rast bolničke potrošnje nastavljen je i negativni trend plaćanja dugovanja pri čemu je pokrivenost naplatom ispod 50 posto. Veledrogerije su se, kako bi osigurale redovnu opskrbu bolnica lijekovima, zadužile za dodatnih 1 milijardu kuna, a svakog mjeseca dug bolnica se povećava za dodatnih 150 milijuna kuna. Veledrogerije su u siječnju ove godine obavijestile Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo financija, a u veljači i predsjednika Vlade Republike Hrvatske o nužnosti hitne reakcije kako bi se osigurala daljnja opskrba lijekovima.

„Veledrogerije iz godine u godinu nalaze rješenja te sprječavaju obustavu lijekova jer su u pitanju ljudski životi i zdravlje pacijenata. Veledrogerije su iscrpile kreditne linije, a čini se da Vlada to shvaća kao redovan način poslovanja. Stanje je alarmantno i ove godine kulminira problem na koji upozoravamo više godina.“ – izjavio je u ime HUP-Koordinacije veledrogerija, predsjednik Ivan Klobučar.

HUP-Koordinacija veledrogerija uputila je posljednji apel Vladi Republike Hrvatske sa zamolbom za sastanak 19. veljače 2019. i nije dobila odgovor, stoga moramo obavijestiti javnost da su veledrogerije ostale bez sredstava za podmirenje obveza prema svojim dobavljačima te će u sljedećih nekoliko dana biti prinuđene obustaviti isporuku lijekova i medicinskog materijala bolnicama s najstarijim dugovanjima - onima čiji rokovi plaćanja prelaze 1.000 dana: OB Dubrovnik, OB Sisak i OB Vinkovci.

„Veledrogerije više ne mogu preuzimati odgovornost za funkcioniranje bolničkog sustava i naglašavamo da smo dovedeni u položaj u kojem ne postoji drugi izlaz. Ujedno smo primorani najaviti da ako i ovaj put izostane želja Vlade za nalaženjem hitnih mjera, obustava isporuke morat će obuhvatiti i ostale bolnice, redom one s prvim sljedećim najduljim dugovanjem. Na žalost, hoće li bolnice ostati bez redovne isporuke lijekova isključivo je u rukama Vlade RH, naše mogućnosti su iscrpljene“ - zaključuje Ivan Klobučar u ime HUP-Koordinacije veledrogerija.

Iz HUP-a su priložili i otvoreno pismo upućeno Vladi Republike Hrvatske 19. veljače, 2019.

PREDMET: Sanacija dugovanja bolnica za lijekove i medicinske potrebe - otvoreno pismo Premijeru, Ministru financija i Ministru zdravstva RH

Poštovani predsjedniče Vlade,

s iznenađenjem smo primili vijest da je Vlada Republike Hrvatske izvanredno uplatila čak 40 milijuna kuna pomoći u svrhu sanacije duga Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru s obrazloženjem kako navedenoj bolnici, zbog dugovanja, prijeti prestanak opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima. Iznenađeni smo jer Vas zadnjih godinu i pol dana redovito informiramo o stanju u hrvatskim bolnicama kojima jednako tako prijeti prestanak opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima, pri čemu smo višekratno apelirali na Vašu sustavnu pomoć.

Naime, uz zahvalu na dosadašnjim, u pravilu jednokratnim, sanacijskim uplatama u sustav najčešće krajem godine kroz rebalans proračuna, sa žaljenjem moramo konstatirati da za cijelo to vrijeme, s Vaše strane nismo primili niti jedan prijedlog sustavnog rješenja problema niti smo ikada imali priliku iznijeti Vama osobno, kao najodgovornijoj ali i politički najutjecajnijoj osobi u Vladi, svoje viđenje prijetećih problema i mogućih rješenja. Dapače, više puta do sada, kada je prijetio najcrnji scenarij, samo zahvaljujući vlastitim naporima veledrogerije su uspjele spriječiti nestašicu lijekova u bolnicama u Hrvatskoj, uglavnom dodatnim zaduživanjem kod banaka, koje im je do maksimuma iscrpilo sve raspoložive kreditne limite te novo, dodatno zaduživanje u ovome trenutku više nije moguće.

Slijedom svega trenutno stanje je sljedeće:

> Tijekom 2018. bolnice su generirale dodatnih 500 mil kn dugovanja čime su se

ukupna potraživanja četiri najveće veledrogerije popela sa 1,6 milijardi (31.12.2017) na 2,2 milijarde kuna (31.12.2018). Dani plaćanja povećani su u navedenom periodu sa 360 na 440 dana iako je cilj i dogovor od početka razgovora prije više od godinu dana svesti ih sa 360 na 260 dana

» Pokrivenost naplate trenutno je manja od 50%, pri čemu:

o 10 bolnica plaća manje od 50 % mjesečne potrošnje ( 20 % - 43 % ) o 17 bolnica ima dugovanja starija od 365 dana o 6 bolnica ima dugovanja starija od 700 dana (neke i preko 1000 dana što radi

izbjegavanja zastare i zaštite potraživanja nužno vodi u sudske postupke) > Mjesečni dug koji bolnice generiraju prema veledrogerijama procjenjuje se na oko 120-150 mil kn

Radi svega navedenog veledrogerije nisu više u stanju podmirivati obaveze prema svojim dobavljačima u ugovorenim rokovima te se bojimo da će u sljedećih 1-2 mjeseca ostati bez sredstava za podmirenje ugovornih obaveza prema svojim dobavljačima. Ukoliko se to ostvari, za očekivati su obustave isporuke robe od proizvođača što će posljedično dovesti do nestašice lijekova u bolnicama, na što Vas ovim putem kao predsjednika Vlade upozoravamo.

Kako do toga ne bi došlo, a za što u ovoj situaciji svakim danom prijeti opasnost da se doista i desi, tražimo da osigurate hitna dodatna sredstva, najkasnije kroz prvi kvartal 2019, u visini od najmanje 500 milijuna kuna za postojeća dugovanja, plus redovno plaćanje novih faktura, te izradite i osigurate provedbu otplatnog plana dugovanja sa garancijama plaćanja veledrogerijama za 2019. godinu.

Nadalje, smatramo se dužnima obavijestiti Vas kako su pojedini dobavljači, u nemogućnosti da na drugi način riješe problem neplaćanja i opterećenja vlastite likvidnosti, svoja potraživanja prema bolnicama ustupili trećim stranama. Vjerujemo da ćete razumjeti kako nisu svi poslovni subjekti koji se u tome lancu pojavljuju lojalni partneri sustava kao veledrogerije, te je izgledno kako se neće libiti uz naplatu duga u cijelosti, porezne obveznike u Hrvatskoj opteretiti i s dodatnih 500 mio kn pripadajućih zakonskih zateznih kamata na cjelokupno dospjelo dugovanje.

Ističemo kako veledrogerije u Hrvatskoj osim što su partner sustava, a što je vidljivo iz svih naših dosadašnjih postupanja, u Hrvatskoj zapošljavaju 2.000 radnika, čija radna mjesta u nadolazećem periodu mogu biti ugrožena.

Stoga Vas molimo da sazovete hitan sastanak predstavnika veledrogerija s Vama osobno te ministrima financija i zdravstva kao povezano odgovornima, kako bismo pokušali naći hitno rješenje ovoga problema.

U protivnom, biti ćemo prisiljeni na ovaj problem kao i sve njegove posljedice upozoriti i cjelokupnu hrvatsku javnost.

