Dalić najavila nove mjere vezane uz minimalne plaće

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

"Za razliku od svih dosadašnjih godina, u povodu promjena u minimalnoj plaći Vlada će u četvrtak razmotriti i donijeti i neke druge mjere kojima će se s jedne strane i kompenzirati eventualno nepovoljni učinak povećanja minimalne plaća na konkurentnost industrija koje tu plaću isplaćuju", rekla je Dalić novinarima na marginama konferencije o razdoblju niskih kamatnih stopa, u organizaciji Jutarnjeg lista, Hrvatske udruge banaka i Hrvatske udruge poslodavaca.

Tako je najavila povećanje kvote za strane radnike, dok će Ministarstvo financija u izmjenama dijela svojih akata koji se tiču poreza na dohodak, osigurati povoljniji tretman za smještaj i prehranu sezonskih radnika, kao i neke druge mjere. "Mislimo da na taj način strukturirane mjere i takav pristup dobro uravnotežuju nastojanje da se kroz povećanje minimalne plaće učini iskorak prema dijelu radnika koji stvarno tu plaću primaju u industrijama kao što su tekstil, koža, dio metaloprerađivačke, a da se istodobno očuva konkurentnost tih poslodavaca i da se adresira jedan od bitnih problema s kojim je gospodarstvo suočeno, a to je kratkoročni nedostatak radne snage", istaknula je Dalić.

Bilo bi to drugo uzastopno povećanje minimalne plaće, nakon prošlogodišnjeg, a ukupno bi to povećanje iznosilo blizu 10 posto, ocijenila je. "Minimalna plaća jest stvarno niska, iako se po udjelu minimalne plaće u prosječnoj plaći Hrvatska nalazi iznad takvih omjera koje ostvaruju nama usporedive zemlje, pa onda to predstavlja i mjeru težine minimalne plaće za konkurentnosti. Upravo zbog toga ćemo usvojiti i dio kompenzacijskih mjera koji se tiču troškova doprinosa na zdravstveno osiguranje", rekla je.

Kao preduvjet za daljnji rast minimalne i ostalih plaća istaknula je općenit rast gospodarskih aktivnosti i produktivnosti, napomenuvši da su u tom smislu usmjerene i mjere gospodarske politike - na poboljšanje poslovnog okruženja i smanjivanje troškova poslovanja. "Sve to služi da bi poslodavci mogli bolje i efikasnije poslovati, preuzimati više poslova i onda isplaćivati veće plaće", zaključila je.

Proteklih dana najavljivano je da će Vlada promijeniti Zakon o minimalnoj plaći, pri čemu bi ona, po pisanju medija, u bruto iznosu trebala biti povećana s 3.276 na 3.439,90 kuna, pa bi u neto iznosu bila 2.752 kune. Najavljeno je i povećanje kvota za uvoz radnika u 2018. godini. Uz postojećih 9.000 dozvola bilo bi dodane 22.000, pa bi nagodinu kvota ukupno bila 31.000.